Сладкая ловушка: какие фрукты провоцируют скачки сахара в крови

Daily Mirror: бананы и апельсины могут привести к повышению уровня глюкозы

Употребление апельсинов и бананов способно привести к критическому повышению уровня глюкозы в организме пациентов с диабетом второго типа. Об этом сообщает Daily Mirror.

Специалисты предупреждают, что, несмотря на общую пользу растительной пищи, именно эти два вида фруктов отличаются повышенным содержанием природных сахаров и углеводов. Для сравнения эксперты приводят в пример различные ягоды, которые считаются менее сахаристыми и более безопасными для рациона диабетиков. Врачи подчеркивают, что при контроле заболевания критически важно следить за тем, как быстро углеводы усваиваются организмом, чтобы избежать резких скачков показателей.

«Фрукты содержат натуральные сахара и обычно имеют больше углеводов, чем некрахмалистые овощи. К примеру, бананы и апельсины — это плоды с высоким содержанием сахара, в то время как ягоды содержат его в меньшем количестве», — поясняют эксперты.

При этом медики призывают не исключать полностью данные продукты из рациона, так как они остаются важным источником витаминов. Британский департамент здравоохранения по-прежнему рекомендует жителям потреблять не менее пяти овощей и фруктов в сутки, сохраняя баланс и обращая внимание на гликемический индекс продуктов.

Помимо диеты, для эффективного контроля заболевания медики рекомендуют уделять внимание физической активности. По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), пациентам требуется более двух часов упражнений в неделю. К полезным нагрузкам относятся быстрая ходьба, подъем по лестнице или даже активная работа в саду.

Врачи напоминают, что диабет второго типа часто протекает бессимптомно, поэтому важно обращать внимание на косвенные признаки: постоянную жажду, учащенное мочеиспускание по ночам, хроническую усталость и долгое заживление ран. Регулярные обследования позволяют выявить риски на ранней стадии и скорректировать образ жизни до наступления тяжелых последствий.

