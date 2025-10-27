Ленточные паразиты и кишащие черви: как не отравиться морепродуктами

Какие страшные ингредиенты роллов не указаны в меню? Золотой гребешок — как выращивают самый популярный дар моря? И что делать, если дорогой деликатес вызвал пищевое отравление? Ответы на эти и другие вопросы узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Кто живет в морепродуктах

5-tv.ru

Ленточные паразиты и кишащие черви — так под микроскопом выглядит обычный с виду ролл с тунцом.

Другая жизнь уже успела завестись и в партии морепродуктов из Индонезии, которая на днях прибыла во Владивосток.

Москвич Юрий Дегтярев заказал в столичном ресторане суши с креветкой, лососем, морским гребешком и икрой. Но гастрономический эксперимент закончился интоксикацией.

«Три дня я не мог ничего есть. Все, что пил, сразу выходило. И это было одно из самых сильных отравлений, которое у меня в жизни было», — делится он.

Норовирусный гастроэнтерит, анизакидоз, сальмонеллез, описторхоз — эти диагнозы хорошо знакомы каждому, кто попадал под капельницу после экзотических деликатесов. Ежегодно в мире регистрируется около 600 миллионов случаев пищевого отравления, при этом сотням тысяч людей не удается выжить.

«Основные симптомы отравления морепродуктами — тошнота, рвота, головокружение, слабость, ломота в теле. Могут быть неврологические проявления — парестезии, чувство онемения конечностей. В тяжелых случаях может быть нарушение дыхательной деятельности», — рассказывает гастроэнтеролог Наргиза Исаева.

Где в России выращивают морских гребешков

В России существуют так называемые морские огороды, где в контролируемых условиях разводят моллюсков и выращивают гребешки. Такой процесс называется аквакультурное производство.

Программа приехала на предприятие по разведению гребешка во Владивостоке. Там морскую культуру бережно выращивают по особой технологии.

«Мы выставляем в море коллектора, на них садится личинка, затем сетки мы достаем осенью и перебираем. Пересаживаем гребешок в садки уже для выращивания до следующей весны. Тогда мы его либо пересаживаем в другие садки, в которых выращиваем гребешок до товарного размера, либо высаживаем в море на дно», — разъясняет основатель морской фермы Василий Гребенников.

Полный цикл выращивания гребешка — от двух до трех лет. При этом премиум-товаром считается особь весом более 100 граммов.

«Чем моложе, тем нежнее будет его содержимое. Соответственно, своим клиентам мы в основном предлагаем гребешок весом порядка 100-150 грамм. Это в живом виде, то есть живой гребешок в ракушке», — сообщает Гребенников.

«Чтобы этот свежайший гребешок оказался у меня на столе, он был заботливо выращен, бережно упакован и молниеносно доставлен в столицу. В итоге мы имеем такое прекрасное блюдо. А понимание того, какой путь проделал этот гребешок от фермы к столу, делает его, пожалуй, еще вкуснее», — говорит за изысканным ужином ведущий Роман Перелыгин.

Если все сделано правильно, гребешок подарит незабываемое удовольствие. Он, как и прочие морепродукты, не только обладает нежным вкусом, но и оказывает благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему и желудочно-кишечный тракт. Но только при одном условии — идеальная свежесть продукта.

«Гребешки самые простые. Они приходят всегда замороженные, вы их размораживаете, соль, перец, сливки, непосредственно сыр, все это в сковородке, сделали, выпарили соус и можете спокойно подавать. И каждый же повар делает по-своему. Поэтому здесь важно правильно хранить», — предостерегает ресторатор Андрей Грязнов.

Безопасны ли морепродукты в ресторанах

Но зачастую происходит с точностью наоборот. Недавно в столице опечатали сразу два премиальных ресторана. Один из них — обладатель звезд Мишлен. Но, несмотря на престижные знаки отличия, там совсем не соблюдали санитарно-гигиенические нормы.

«Если мы говорим про бактерии, про паразиты, при термической обработке, при глубокой заморозке это все гибнет, это как бы наши меры защиты. Если мы говорим про немикробные токсины, то никакая обработка от них нас не спасает», — утверждает Иваева.

Специалисты уверяют, большинство отравлений в точках общепита происходит по причине нарушения условий обработки и хранения. Часто повара кладут деликатесы рядом с яйцами и мясом, что категорически запрещено. Не моют поверхности, используют одни и те же разделочные доски для всего.

«К сожалению, человек самостоятельно определить, есть ли в гребешках или в устрицах других морепродуктов какие-то токсины, тяжелые металлы, паразиты и прочее, не сможет. Если только специфический запах, и человек видит своими глазами визуально, что есть какие-то личинки и прочие гельминты», — уверена врач.

Зато в лаборатории отчетливо видно, какая жизнь бурлит в морских деликатесах и японском фаст-фуде. Исследование образца из суши-ресторана показало: помимо риса, нори и начинки, в продукте также содержатся: стафилококк, кишечная палочка и патогенная бактерия листерия.

«Следует обратить внимание на то, что образцы изначально были доставлены с нарушениями. Были нарушены температурные режимы, то есть образец был доставлен без соблюдения холодильных условий, и, кроме того, была нарушена герметичность упаковки», — отмечает ведущий научный сотрудник отдела научного планирования и научно-исследовательской работы ФГБУ «ВНКИ» Ольга Иванова.

А ведь примерно так еда поступает домой через сервисы доставки. И тогда употребление продуктов становится русской рулеткой. Впрочем, если все же неприятное случилось, первым делом нужно вызвать врача и зафиксировать факт отравления. А затем — отстаивать свои права с юристом.

«После рекомендации врачей необходимо написать жалобу в Роспотребнадзор. Приобщить, прежде всего, медицинские документы, подтверждающие факт отравления. Чек, безусловно, является доказательством того, что услуга оказывалась данной организацией. Но помимо этого есть еще и видеокамеры. Возможно, какие-то свидетели присутствуют на месте. Есть данные геолокации», — сообщает адвокат Елена Пономарева.

В результате проверки организацию могут обязать выплатить клиенту компенсацию за причиненный вред здоровью.

На что обращать внимание при покупке морепродуктов

Но лучше быть внимательным и не доводить ни до суда, ни до больничной койки. Всегда изучать сроки годности, требовать сертификаты, осматривать товары внешне.

К примеру, вот обычная креветка. Казалось бы, что она может скрывать?

«Если вы заметите, вся креветка собрана в крючок. Что это значит? При вылове креветки на судне сразу происходит варка. Весь белок сразу сворачивается, не дает ей распасться. В данном случае вот этот продукт, если видно, лучше не брать», — показывает главный технолог Иван Лупенков.

Также можно руководствоваться цветом — бледно-розовый панцирь креветки говорит о большей натуральности продукта, а черно-зеленый рачок и вовсе самый ценный.

«Это говорит о том, что она уже напитанная. Черный цвет — это цвет водорослей, так называемого планктона. Это то, чем питается креветка. Если голова более красная, черный цвет отсутствует, то все, она созрела — это икра. Вот эта креветка будет более полезна для человека», — рассказывает знаток.

Специалисты уверяют — отравление морепродуктами случается не чаще, чем обычной едой. А зачастую неприятные симптомы объясняются непереносимостью белка и аллергией. Но все же бдительность еще никому не помешала.