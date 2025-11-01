Изменился ли режим сна? Десять вопросов для самодиагностики болезни Альцгеймера

Daily Mail: эксперт рассказал о десяти вопросах самодиагностики болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера является одной из основных причин снижения когнитивных функций у взрослых. Профессор Питер Рабинс, который более 40 лет изучает данное заболевание, выделил десять вопросов, на которые стоит обратить внимание, если вы подозреваете, что у вас может развиваться это заболевание. Об этом сообщает Daily Mail.

1. Вам сложно вспомнить имена близких друзей?

Если вам трудно запоминать имена родственников или друзей, а также вы забываете о назначенных встречах и праздниках, это вызывает тревогу. Единичные случаи могут быть нормальны с возрастом, но повторяющиеся пробелы в памяти о близких людях и важных событиях должны насторожить

2. Испытываете ли вы трудности с выполнением привычных задач?

Если ранее вам легко удавалось готовить еду, вести бюджет или управлять домом, а теперь эти задачи кажутся сложными, это может быть признаком снижения когнитивных функций

3. Испытываете ли вы трудности с организацией и планированием?

Человек может помнить, какие шаги нужно предпринять для выполнения задачи, но при болезни Альцгеймера нарушается способность правильно распределять действия. Например, при приготовлении пищи или сервировке стола

4. Какие лекарства вы принимаете?

Некоторые рецептурные препараты могут вызывать спутанность сознания и когнитивные нарушения, тогда о болезни Альцгеймера не идет речи. Такие побочные эффекты могут быть у лекарств для сердца, легких, тревожных расстройств и недержания мочи

5. Можете ли вы выполнять задачи, требующие многозадачности?

Трудности с удержанием в голове нескольких идей одновременно, с выполнением последовательных действий или математических вычислений могут быть тревожным сигналом

6. Сколько вы употребляете алкоголя?

Чрезмерное употребление спиртного, особенно с возрастом, когда организм хуже перерабатывает алкоголь, может маскировать симптомы болезни Альцгеймера и вызывать затуманивание сознания

7. Стали ли вы более раздражительным или, наоборот, более спокойным?

Внезапная раздражительность или чрезмерное спокойствие, потеря интереса к привычным делам и изменения личностных привычек могут предшествовать явным когнитивным нарушениям

8. Беспокоитесь ли вы слишком сильно о том, о чем раньше не волновались?

Если человек начинает чрезмерно тревожиться о своей памяти, избегает социальных контактов, поездок и привычных занятий из-за страха не справиться, это повод обратиться к врачу

9. Изменился ли ваш режим сна?

Нарушения сна могут проявляться в изменении режима, дневной сонливости или ощущении недосыпа даже после долгого ночного сна

10. Вам больше не нравится то, что раньше приносило удовольствие?

Отсутствие удовольствия от хобби, общения с близкими, чтения или игр с внуками может говорить о снижении когнитивных функций и быть признаком болезни Альцгеймера.

Эксперт отмечает, что незначительные трудности с памятью или концентрацией — обычная часть старения, но резкие и внезапные изменения должны стать поводом обратиться к врачу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.