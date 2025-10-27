Вместо ужина: в Свердловской области мужчина содрал кожу с голодной супруги

В момент преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Свердловской области мужчина содрал кожу с супруги

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В Свердловской области мужчина содрал кожу с голодной супруги

В Свердловской области мужчина расправился с женой после ее упреков за то, что он не приготовил ужин. Подробности резонансной истории раскрыли в свердловских управлениях СКР и МВД России в беседе с URA.RU.

Ранее версией убийства называлось то, что жена отказалась варить суп. Однако дело обстоит несколько иначе.

Согласно материалам дела, поводом для убийства стал конфликт, который, по словам обвиняемого, произошел после того, как его жена, вернувшись с работы, упрекнула его в неприготовленном ужине. 

Как писало агентство ранее, мужчина содрал с убитой женщины кожу и пытался расчленить тело, но не смог. В момент преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что мужчина быстро протрезвел и сам заявил на себя в полицию.

«Даже повидавшие на своем профессиональном веку много чего жуткого сыщики, прибывшие первыми на место ЧП, ужаснулись увиденной картине», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее в поселке Арти Свердловской области произошел другой инцидент из-за алкоголя. Мужчина с заведенной бензопилой напал на компанию у бара, однако обошлось без пострадавших. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о хулиганстве.

