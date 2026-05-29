Небензя: союзники Украины несут ответственность за теракт в Старобельске

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 20 0

Он сравнил атаку ВСУ на общежитие с действиями нацистов.

Атака ВСУ на общежитие в ЛНР: Запад несет ответственность

Фото: © РИА Новости/Александр Щербак

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака ВСУ на колледж в ЛНР

Запад, который уже много лет спонсирует киевский режим и подталкивает его к новым преступлениям, несет ответственность за гибель детей в Старобельске. Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя.

Он отметил, что союзники Украины помогали ей деньгами, вооружением, боеприпасами и разведданными, а также скрывали преступные действия ВСУ против мирных жителей. Небензя подчеркнул, что Киев и его спонсоры отказываются вести диалог с Москвой.

Кроме того, постпред пояснил, что Россия не удивлена тому, что западные СМИ никак не отреагировали на теракт в Старобельске, а заявления представителей европейских стран он назвал лицемерием. Небензя сравнил теракт в Старобельске с тем, что делали нацисты во время Второй Мировой войны.

«То, как киевский режим расправился с детьми, можно сравнить лишь с действиями нацистов и их пособников в годы Второй мировой войны, безжалостно истреблявших мирное население», — пояснил он.

В ночь на 22 мая ВСУ с помощью БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского педагогического колледжа ЛГПУ. В зданиях находились свыше 80 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Жертвами ударов стал 21 человек, еще свыше 60 получили ранения.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал привлечь к ответственности совершивших теракт в Старобельске.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака ВСУ на колледж в ЛНР
28 мая
Политолог указал на кризис международного права в ООН после теракта в ЛНР
28 мая
«Виновные должны ответить»: верховный комиссар ООН о теракте в Старобельске
28 мая
Захарова назвала реакцию ЮНЕСКО на теракт в Старобельске преступной халатностью
28 мая
Верховный комиссар ООН призвал расследовать удары ВСУ в Старобельске
27 мая
«Хорошо работаем»: учитель из колледжа Старобельска о попадании в «Миротворец»
27 мая
«Большая загадка»: сотрудник Старобельского колледжа о внесении в «Миротворец»
27 мая
Оппозиция в Европе потребовала не замалчивать теракт в Старобельске
27 мая
Полянский: российскую позицию по теракту в ЛНР на заседании ОБСЕ слушал весь зал
27 мая
«Удобные» и «неудобные» жертвы: Небензя высказался об атаке ВСУ в Старобельске
26 мая
«На душе очень жутко»: бухгалтер старобельского колледжа о трагедии
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.37
0.47 83.69
0.97
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:44
Гимнастка из Украины демонстративно надела наушники во время гимна России
1:24
Небензя: союзники Украины несут ответственность за теракт в Старобельске
0:56
Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА в Волгоградской области
0:42
Мультфильм «Три кота. Зимние каникулы» получил Премию ИРИ
0:09
«Мосбилет» приглашает москвичей отметить день рождения Паустовского
23:59
Собянин: В Москве созданы уникальные меры поддержки промышленности

Сейчас читают

Помогут кишечнику или холестерину? Почему опасно объедаться финиками
Без пенсии в старости? Какие стаж и баллы нужно проверить уже сейчас
«Встал на сложную тропу»: Дробыш высказался о новом клипе SHAMAN «Россия-мама»
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео