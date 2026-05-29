Небензя: союзники Украины несут ответственность за теракт в Старобельске

Он сравнил атаку ВСУ на общежитие с действиями нацистов.
Фото: © РИА Новости/Александр Щербак
Запад, который уже много лет спонсирует киевский режим и подталкивает его к новым преступлениям, несет ответственность за гибель детей в Старобельске. Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя.
Он отметил, что союзники Украины помогали ей деньгами, вооружением, боеприпасами и разведданными, а также скрывали преступные действия ВСУ против мирных жителей. Небензя подчеркнул, что Киев и его спонсоры отказываются вести диалог с Москвой.
Кроме того, постпред пояснил, что Россия не удивлена тому, что западные СМИ никак не отреагировали на теракт в Старобельске, а заявления представителей европейских стран он назвал лицемерием. Небензя сравнил теракт в Старобельске с тем, что делали нацисты во время Второй Мировой войны.
«То, как киевский режим расправился с детьми, можно сравнить лишь с действиями нацистов и их пособников в годы Второй мировой войны, безжалостно истреблявших мирное население», — пояснил он.
В ночь на 22 мая ВСУ с помощью БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского педагогического колледжа ЛГПУ. В зданиях находились свыше 80 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Жертвами ударов стал 21 человек, еще свыше 60 получили ранения.
Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал привлечь к ответственности совершивших теракт в Старобельске.
