«Мосбилет» приглашает москвичей отметить день рождения Паустовского

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 22 0

Все мероприятия пройдут в музее писателя, который находится по адресу: улица Кузьминская, дом 8. Для участия в программе нужно предварительно зарегистрироваться.

В ближайшие выходные, 30 и 31 мая, состоится ежегодный фестиваль, посвященный Константину Паустовскому. Об этом пишет сайт мэра Москвы Сергея Собянина mos.ru.

В этом году отмечается 134-летие со дня рождения выдающегося писателя. В Музее К.Г. Паустовского, подведомственном столичному Департаменту культуры, можно бесплатно посетить экспозиции и выставки, экскурсии и интерактивные программы для всей семьи. Они пройдут в старинном усадебном здании и в парке, где находится музей.

Экскурсия «Путешествие в мир Паустовского» пройдет 30 и 31 мая в 11:00 и 15:00. Ее участники узнают о годах, проведенных будущим писателем в гимназии, о его первых литературных опытах, беспокойной юности и многочисленных поездках по России. Гостям расскажут о художественно-эстетических поисках Константина Паустовского — от самых ранних публикаций до всемирного признания его таланта, о его связях со знаменитыми современниками и покажут уникальные документы, рукописи, фотографии и личные вещи автора.

30 мая в 12:00 пройдет квест для детей «Счастливая сказка» по мотивам произведения Константина Паустовского «Растрепанный воробей». Вместе с любимыми героями — девочкой Машей и храбрым воробьем Пашкой — ребята отправятся на поиски потерянной броши-талисмана.

Участники квеста совершат морское путешествие на музейном корабле, научатся ориентироваться в лесу, изучат карту звездного неба и попробуют себя в роли зоологов и ботаников. Детям также покажут короткометражный фильм по мотивам сказки и книжные иллюстрации.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.37
0.47 83.69
0.97
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:44
Гимнастка из Украины демонстративно надела наушники во время гимна России
1:24
Небензя: союзники Украины несут ответственность за теракт в Старобельске
0:56
Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА в Волгоградской области
0:42
Мультфильм «Три кота. Зимние каникулы» получил Премию ИРИ
0:09
«Мосбилет» приглашает москвичей отметить день рождения Паустовского
23:59
Собянин: В Москве созданы уникальные меры поддержки промышленности

Сейчас читают

Помогут кишечнику или холестерину? Почему опасно объедаться финиками
Без пенсии в старости? Какие стаж и баллы нужно проверить уже сейчас
«Встал на сложную тропу»: Дробыш высказался о новом клипе SHAMAN «Россия-мама»
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео