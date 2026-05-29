Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА в Волгоградской области

София Головизнина
Удару подвергся, в том числе жилой дом.

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Жилой многоквартирный дом получил повреждения в результате атаки беспилотников ВСУ на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры в Волгограде. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

По его словам, в Краснооктябрьском районе был атакован дом № 32 на улице Вершинина. В результате происшествия повреждено остекление балконов. Предварительно, пострадавших среди жителей нет, возгораний также не зафиксировано.

Губернатор отметил, что подразделения противовоздушной обороны Минобороны России продолжают отражать массированную атаку беспилотников на территорию региона. На местах работают оперативные службы, уточняется информация о последствиях произошедшего.

Тем временем в Брянской области 28 мая в результате атаки ВСУ погиб мирный житель. Как сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук, семье погибшего окажут всю необходимую помощь.

