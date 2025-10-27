Балтийская драгоценность: в Калининграде добыли гигантский янтарь

Вес рекордной находки — два с половиной килограмма.

В Калининграде добыли гигантский янтарь весом в два с половиной килограмма

Гигантский янтарь добыли в Калининграде. Весом почти два с половиной килограмма, его извлекли из Приморского карьера. Он даже получил название — «Рекордсмен».

Камню ярко-желтого цвета примерно 35 миллионов лет. Геологи уверены, что когда-то он был круглым, но раскололся на части. И вторая часть камня рассыпалась на мелкие кусочки.

Ранее 5-tv.ru писал, что археологи при раскопках Фанагории на Таманском полуострове обнаружили две необычные пластины: на одной, как считают ученые, нанесен любовный заговор, на другой — проклятие.

Золотая пластина с приворотом украшена изящным греческим курсивом и магическими символами, среди которых выделяется омега — последняя буква алфавита, призванная запускать действие заклинания. Ученые отмечают, что золото подчеркивало значимость просьбы. По оценкам специалистов находка относится к IV веку н. э.

Рядом нашли свинцовую пластину с двумя мужскими именами. По мнению исследователей, она предназначалась для обряда, призванного навлечь беды и неудачи на кого-либо.

