«Весь день у батареи»: как защитить кожу от сухости в холодный сезон

Косметолог Поспелова: питательный крем поможет справиться с сухой кожей

Плотные питательные кремы способны предотвратить появление сухости кожи в период холодов. Об этом Газета.ру сообщила преподаватель-косметолог международной сети учебных центров Надежда Поспелова.

Она отметила, что с наступлением осени кожа нуждается в более тщательном уходе. Специалист рекомендует использовать насыщенные по составу кремы, нанося их перед выходом на улицу, а также не забывать о средствах с SPF-защитой.

«Зимой достаточно SPF 15–20, а летом следует переходить на более высокий уровень защиты (SPF–25 и выше)», — подчеркнула косметолог.

Поспелова посоветовала не заниматься самолечением и при первых признаках сухости обращаться к врачу, который сможет оценить состояние кожи и подобрать подходящее лечение. По ее словам, подбор средств ухода всегда должен быть индивидуальным и учитывать не только тип кожи, но и возраст, наличие сосудистых проявлений или пигментации. В некоторых случаях специалист может рекомендовать косметологические процедуры, например, биоревитализацию.

По наблюдениям эксперта, сухость кожи может быть вызвана целым рядом факторов. У женщин ее часто провоцируют гормональные изменения, а также использование неподходящей косметики. Дополнительное влияние оказывают погодные условия — холод, перепады температуры, жара или сухой воздух в помещениях в отопительный сезон.

Она добавила, что большое значение имеет и образ жизни человека. Недосыпание, курение, употребление алкоголя и несбалансированное питание неизбежно отражаются на состоянии кожи. Частое употребление сладостей, острой пищи и алкоголя ухудшает ее качество, делая ее тусклой и обезвоженной.

«Если он (человек. — Прим.ред.) проводит весь день у батареи или в сухом помещении, вероятность проявления сухости кожи значительно возрастает», — пояснила Поспелова.

