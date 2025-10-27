«Весь день у батареи»: как защитить кожу от сухости в холодный сезон

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 71 0

Большое значение имеет образ жизни.

Как бороться с сухой кожей — советы врача

Фото: www.globallookpress.com/Elena Sikorskaya

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Косметолог Поспелова: питательный крем поможет справиться с сухой кожей

Плотные питательные кремы способны предотвратить появление сухости кожи в период холодов. Об этом Газета.ру сообщила преподаватель-косметолог международной сети учебных центров Надежда Поспелова.

Она отметила, что с наступлением осени кожа нуждается в более тщательном уходе. Специалист рекомендует использовать насыщенные по составу кремы, нанося их перед выходом на улицу, а также не забывать о средствах с SPF-защитой.

«Зимой достаточно SPF 15–20, а летом следует переходить на более высокий уровень защиты (SPF–25 и выше)», — подчеркнула косметолог.

Поспелова посоветовала не заниматься самолечением и при первых признаках сухости обращаться к врачу, который сможет оценить состояние кожи и подобрать подходящее лечение. По ее словам, подбор средств ухода всегда должен быть индивидуальным и учитывать не только тип кожи, но и возраст, наличие сосудистых проявлений или пигментации. В некоторых случаях специалист может рекомендовать косметологические процедуры, например, биоревитализацию.

По наблюдениям эксперта, сухость кожи может быть вызвана целым рядом факторов. У женщин ее часто провоцируют гормональные изменения, а также использование неподходящей косметики. Дополнительное влияние оказывают погодные условия — холод, перепады температуры, жара или сухой воздух в помещениях в отопительный сезон.

Она добавила, что большое значение имеет и образ жизни человека. Недосыпание, курение, употребление алкоголя и несбалансированное питание неизбежно отражаются на состоянии кожи. Частое употребление сладостей, острой пищи и алкоголя ухудшает ее качество, делая ее тусклой и обезвоженной.

«Если он (человек. — Прим.ред.) проводит весь день у батареи или в сухом помещении, вероятность проявления сухости кожи значительно возрастает», — пояснила Поспелова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как не ускорить старение кожи при умывании.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.98
-1.99 92.02
-2.06
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025

Последние новости

21:50
Главный осенний суперфуд: какой овощ полезен при гипертонии
21:32
«У всех протекает по-разному»: почему с годами рост человека уменьшается
21:15
«Фрукт достаточно сладкий»: врач рассказала, кому опасно есть хурму
20:51
Ушаков заявил о сохранении готовности к встрече Путина и Трампа
20:34
«Весь день у батареи»: как защитить кожу от сухости в холодный сезон
20:19
Балтийская драгоценность: в Калининграде добыли гигантский янтарь

Сейчас читают

Киев жаждет «Грифона»: ВСУ хотят проецировать невиданную для региона воздушную мощь
«Освободил бы прекрасную принцессу»: Губерниев о нападении на Мостового
Что общего? Алена Бабенко сравнила Африку с Сибирью и Санкт-Петербургом
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео