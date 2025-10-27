ЦБ выпустит в обращение инвестиционную золотую монету «Георгий Победоносец»

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 39 0

Она признается законным платежным средством на территории всей страны.

Коллекционные монеты Центробанка

Фото: Telegram/Банк России/centralbank_russia

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Центральный Банк России с 28 октября 2025 года начинает выпуск инвестиционной золотой монеты «Георгий Победоносец» номиналом 10 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Монета выполнена из золота 999-й пробы, имеет массу один килограмм и диаметр 100 миллиметров. Тираж ограничен — всего будет выпущено 100 экземплярами.

На лицевой стороне изображен государственный герб РФ, на оборотной — святой Георгий, поражающий змея. Монета изготовлена качеством «анциркулейтед» — наивысшая категория степени сохранности монет. Ее боковая поверхность будет рифленая. Также она признается законным платежным средством на всей территории России и подлежит обязательному приему по номинальной стоимости.

Приобрести монету можно через АО «Гознак» и банки, с которыми Банк России заключил соглашение о распространении.

Инвестиционные монеты выпускаются Банком России ограниченными тиражами и являются законным платежным средством. Они пользуются спросом среди коллекционеров и инвесторов благодаря высокой пробе металла, ограниченному тиражу и уникальному дизайну. Ранее ЦБ выпускал монеты, посвященные различным историческим и культурным событиям, которые также признаются законным средством платежа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.98
-1.99 92.02
-2.06
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025

Последние новости

20:02
На расстоянии вытянутой лапы: туристы столкнулись с белым медведем на Чукотке
19:51
ЦБ выпустит в обращение инвестиционную золотую монету «Георгий Победоносец»
19:42
Суд арестовал обвиняемых по делу о похищении футболиста «Зенита» Мостового
19:34
Бизнесмен Струков незаконно вывел 163 млрд рублей за рубеж
19:20
«Потерял связь с реальностью»: блогер Шабутдинов попросил суд о милосердии
19:11
Просто лежи: геймеры нашли новый способ бороться с выгоранием

Сейчас читают

Киев жаждет «Грифона»: ВСУ хотят проецировать невиданную для региона воздушную мощь
Что общего? Алена Бабенко сравнила Африку с Сибирью и Санкт-Петербургом
Все сбудется: Наталья Орейро пообещала воплотить мечту русского мужчины
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео