Центробанк с 1 июля ужесточит правила выдачи ипотеки

Уже с 1 июля ЦБ ужесточит правила выдачи ипотеки. Как выяснили «Известия», это коснется прежде всего заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

Также получить ипотеку со взносом ниже 20% станет почти невозможно. При этом, как утверждают эксперты, для основной массы покупателей условия кардинально не изменятся. Все эти меры нужны, чтобы снизить число невозвратных займов. Объем просрочек уже превысил 200 миллиардов рублей и продолжает расти.

При этом аналитики признают: лимиты по ипотеке могут подталкивать к рискованным решениям — в том числе к оформлению сразу нескольких потребкредитов или покупке проблемных новостроек с большим дисконтом.

