«Особенно восприимчивы»: как уберечь домашнего питомца от простуды

Ветеринар Андрей Руденко: собаки могут простудиться во время прогулок даже при +10 градусах

Чтобы уберечь домашних питомцев от простуды, рекомендуется следить за их питанием, а также уделять внимание уровню физической нагрузки. Об этом в беседе Life.ru рассказал доцент кафедры ветеринарной медицины Росбиотеха Андрей Руденко.

По его словам, помимо вирусных инфекций, которые могут поражать животных в любое время года без своевременной вакцинации, существует опасность простудиться от сквозняков или во время прогулок в дождливую погоду. Даже при температуре ниже 10 градусов животное может заболеть.

«Простуженный питомец начинает чихать и кашлять, становится вялым, теряет аппетит, возможны рвота и диарея. Особенно восприимчивы к простудным заболеваниям совсем маленькие котята и щенята, пожилые питомцы, животные с плохими условиями содержания, кошки с иммунодефицитом и другими хроническими болезнями (например, сахарный диабет, онкология)», — говорит эксперт.

Чтобы уберечь пушистиков от простуды, рекомендуется следить за их питанием, а также уделять внимание уровню физической нагрузки. Необходимо учитывать потребности животного, в зависимости от возраста и болезней.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сотрудники Московского зоопарка спасли жизнь летучей мыши по кличке Алекс.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.