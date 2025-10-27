Пот против тонального крема: стоит ли тренироваться с макияжем на лице

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Многие не готовы отказаться от декоративной косметики даже в фитнес-зале.

Можно ли тренироваться с макияжем на лице

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Тренироваться с макияжем на лице можно, если использовать качественную косметику

Заниматься спортом с макияжем на лице можно, если использовать качественную косметику. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала врач-дерматолог Юлия Галлямова.

«Вопрос в том, какое качество косметики. Есть косметика плохого качества, которая может смешаться с потом и вызвать дополнительную аллергическую реакцию», — отметила специалист.

По словам Галлямовой, во время занятий спортом человеческое тело выделяет пот и поры расширяются, что повышает риск проникновения косметических средств в слои кожи.

«Температура кожи повышается, поэтому, соответственно, повышается вероятность того, что-то, что находится на лице, будет более интенсивно всасываться в кожу, более глубоко, и будет вызывать аллергические реакции», — добавила дерматолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как защитить кожу от сухости в холодный сезон. Рекомендуется использовать насыщенные по составу кремы, нанося их перед выходом на улицу, а также не забывать о средствах с SPF-защитой.

Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025

