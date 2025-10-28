«Лукойл» начал процесс продажи зарубежных активов после введения очередного пакета санкций

Дарья Корзина
Дарья Корзина 56 0

В корпорации приступили к рассмотрению предложений от потенциальных покупателей.

«Лукойл» начал процесс продажи зарубежных активов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Корнеев

«Лукойл» начал продажу зарубежных активов после введения санкций США

Компания «Лукойл» приступила к продаже своих международных активов в связи с введением ограничительных мер. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном 27 октября.

В корпорации сообщили, что уже рассматривают предложения от потенциальных покупателей. Сделка будет проходить в соответствии с лицензией, выданной Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC), предусматривающей сворачивание деятельности за рубежом.

«При необходимости компания планирует подать заявку на продление лицензии для обеспечения бесперебойной работы своих зарубежных активов», — сообщили в «Лукойле».

Министерство финансов США ввело санкции против «Лукойла», «Роснефти» и ряда их дочерних компаний 22 октября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на территорию РФ больше не допускается экспорт «привитых и непривитых рододендронов и азалий, роз, а также других живых растений, включая их черенки и отводки». Под действие санкций попали и сопутствующие товары — листья, ветви, части растений, а также цветы без бутонов, мхи, лишайники и травы, которые, как уточнили в Евросоюзе, могут использоваться при составлении букетов.

