«Номерный бунт» в центре Петербурга: водители прячутся от платной парковки

В Петербурге водители массово снимают номера, чтобы не платить за парковку

У петербургских водителей в связи с расширением зоны платной парковки началась настоящая эпидемия со съемом номерных знаков с автомобилей. В центре города есть целые улицы, где сотни машин брошены без госзнаков.

Причем есть очень интересные парковки, например на Захарьевской улице. Ведь именно там находятся Управление внутренних дел, Федеральная служба исполнения наказаний, изолятор временного содержания и даже управление ФСБ. Есть ли у властей шанс остановить этот номерной бунт, разбирался корреспондент «Известий» Егор Еперев.

Новые нарушения требуют радикальных методов борьбы — протокол, эвакуатор, а дальше свою машину владельцу придется искать на штрафстоянке.

Это раньше любители парковаться бесплатно предпочитали закрывать номера подручными средствами. Инспекторы с легкостью снимали бумажки и тряпки и выписывали штрафы. Теперь автомобилисты не боятся оставлять машины вовсе без госномеров.

Эти кадры с улицы Захарьевской облетели все соцсети. Еще никогда петербуржцы не видели столько машин без номеров. Поэтому сейчас проверяющие приехали сюда в сопровождении эвакуаторов.

«Комитет по транспорту изымает транспортные средства с зоны платной парковки без регистрационных знаков ежедневно. В среднем мы перемещаем на штрафстоянки около пяти автомобилей. Также мы привлекаем данных автовладельцев к административной ответственности. Административная ответственность составляет три тысячи рублей на сегодняшний день», — рассказал заместитель председателя Комитета по транспорту Алексей Гончаров.

Кстати, услуги эвакуатора тоже не бесплатны. Это еще три тысячи шестьсот рублей. Получается, все равно оплачивать парковку все равно выгоднее. Даже после повышения тарифов. Но водители упорно не хотят платить.

«Найти машину без номеров на этой улице не составит труда. При этом тариф не самый максимальный — 280 рублей в час. Иногда встают буквально через одного. Интересно, что закономерности нет никакой. По словам инспекторов, нарушают на машинах разного ценового сегмента», — поделился корреспондент.

Отсутствующий номер не мешает находить самих водителей. У некоторых машин под лобовым стеклом виден уникальный VIN-номер. К тому же городские камеры успевают зафиксировать номерные знаки до того, как их скрутят.

«Некоторые водители, несмотря на снятые номера, все же оставляют бумажку с номером для связи. Попробуем связаться с этим водителем. Почему рискнули снять номер? Не боитесь эвакуации?» — уточнил Егор Еперев.

«Очень сильно боюсь», — ответил владелец автомобиля по телефону.

Многие автомобилисты, с которыми мы поговорили, проявляют солидарность — платить принципиально не хотят.

«Я считаю правильно, на самом деле, пускай ставят без номеров машины. Я полностью поддерживаю эту позицию. Сам снимал, да, в свое время. Несколько раз меня увозили, потом перестал», — заявил автолюбитель Дмитрий Рассохин.

Неудивительно, что водители нередко успевают сообщить друг другу о появлении проверяющих и уехать до эвакуации. Поэтому, возможно, особо шустрые так и будут снимать номера и парковаться бесплатно, пока не накопят штрафы на десятки тысяч рублей.