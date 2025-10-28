В ответе за тех, кого приручили: сколько россияне тратят на уход за питомцем

Почти половина россиян тратит на уход за питомцем от одной до трех тысяч рублей

Почти половина россиян ежемесячно тратит на уход за домашними животными от одной до трех тысяч рублей. Об этом сообщает Lenta.ru, ссылаясь на социальный опрос платформы «Кукушка».

«Большинство (42%) тратят на уход за питомцем в месяц порядка одной-трех тысяч рублей. 25% укладываются в одну тысячу рублей, 22% — в три-семь тысяч, 8% — в 7-15 тысяч, и только 3% респондентов тратят 15 и более тысяч рублей», — отмечается в материале.

Кроме того, согласно опросу, выяснилось, что собачников (23%) значительно меньше, чем владельцев кошек (66%). В то же время только 6% опрошенных признались в том, что у них в семье живут и собаки, и кошки.

Также опрошенные рассказали и о главных трудностях в заботе о питомце. Так, около трети респондентов (33%) рассказали, что траты на корм и лечение представляют для них наибольшие проблемы. Еще 28% тяготит уборка лотка, шерсти и грязи, а 15% назвали поездки к ветеринару основной трудностью. В то же время 9% пожаловались на ранние прогулки, 7% — на испорченную мебель и 5% — на громкий лай или мяуканье. И только 5% заявили, что у них нет никаких проблем с питомцем.

Также, согласно опросу, почти половина респондентов (47%) покупают товары для домашних животных в зоомагазинах, тогда как 28% используют для этого маркетплейсы. При этом 18% покупают товары в сетевых супермаркетах.

«При выборе корма многие ориентируются на качество и состав (36%) и цену (28%). Еще 13% следуют советам ветеринара, десять обращают внимание на отзывы в интернете, восемь — на рекомендации друзей, три — на известность бренда, два — на акции и скидки», — уточняется в публикации.

В то же время, согласно опросу, 43% респондентов дают своим питомцам в качестве лакомств специальные магазинные палочки и паучи. При этом 35% угощают домашних животных натуральными продуктами, а 19% — остатками со стола. Лишь 3% опрошенных ограничиваются только основным кормом.

