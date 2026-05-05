Четыре причины: почему и кому могут приостановить выплаты пенсий

Диана Кулманакова
Однако право на поддержку можно восстановить.

Почему приостановили выплату пенсий: как восстановить

Выплаты страховой пенсии по старости могут приостановить, если пенсионер не забирал ее в течение шести месяцев подряд. Об этом Газета.ру рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По каким причинам останавливают выплаты

Экономист перечислил четыре основных случая, когда пенсионные начисления временно прекращаются.

Первый случай, когда пенсионер шесть месяцев подряд не получает пенсию (например, не приходит за ней в отделение банка или на почту). Тогда выплаты приостанавливаются с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек этот шестимесячный срок. Приостановка длится также шесть месяцев.

Второй сценарий связан с тем, что инвалид не явился на переосвидетельствование в учреждение медико-социальной экспертизы в назначенный срок. Тогда выплату пенсии приостановят на три месяца с первого числа месяца, следующего за месяцем неявки.

Третья причина связана с детьми, получающими пенсию по случаю потери кормильца. Если ребенок достиг 18 лет, но не подтвердил, что продолжает учиться по очной форме в образовательной организации, тогда выплаты приостанавливаются на шесть месяцев с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступило совершеннолетие.

Четвертый случай: у получателя пенсии по потере кормильца истек срок очного обучения, подтвержденный документом из учебного заведения. Здесь выплаты приостановят с 1 сентября года, в котором обучение завершилось, также на полгода.

Как возобновить получение пенсии

Если обстоятельства, из-за которых выплаты приостановили, устраняются, пенсию возобновят. Для этого нужно подать заявление и необходимые документы в Социальный фонд России. Срок рассмотрения — не более пяти рабочих дней со дня приема заявления.

Экономист подчеркнул, что приостановка — временная мера. После подтверждения права выплаты восстанавливаются без потери накопленных сумм. Однако важно вовремя отслеживать обстоятельства.

