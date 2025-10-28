США продолжают отказываться обсуждать гонку вооружений в космосе

Эфирная новость 69 0

Страна не заключает никаких договоренностей в данной области, но упрекает в этом другие страны.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС; 5-tv.ru

Испуг от недавних испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с трудом попытались скрыть американские дипломаты на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН.

Во время обсуждения милитаризации космоса замруководителя нашей делегации Константин Воронцов напомнил: США сами методично отказываются от договоренностей в этой области, но упрекают в этом лишь другие страны.

«Данное испытание осуществлялось в полном соответствии с нашими международными обязательствами. Кроме того, хотелось бы вновь подчеркнуть, что предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве является для нас неоспоримым приоритетом и мы готовы вновь предложить Соединенным Штатам Америки сесть за стол переговоров и начать эти переговоры о всеобъемлющем юридически обязывающем инструменте по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, включая предотвращение размещения оружия в космосе», — отметил заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооруженными силами РФ Константин Воронцов.

Все характеристики новой системы строго засекречены. Известно только, что ракета с уникальной ядерной установкой пролетела 14 тысяч километров и была в воздухе около 15-ти часов. И эти показатели — не предельные. Впереди работа по постановке системы на боевое дежурство.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.98
-1.99 92.02
-2.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:42
Молдавские яблоки гниют в садах из-за невозможности продать их в Россию
11:35
Коктейль «Спокойной ночи, Золушка!» лишает туристов памяти и кошельков в Таиланде
11:27
Ученые нашли у динозавров копыта и поставили под сомнение прежние теории эволюции
11:21
Учителя в Эстонии вынуждены сами писать пособия для русскоговорящих учеников
11:15
Порноактер расчленил двух мужчин и попытался сбросить останки с моста
11:11
Медитации, отдых и любовь: как живет Полина Диброва после развода

Сейчас читают

Силы ПВО за ночь ликвидировали 17 украинских беспилотников над регионами России
НАСА скрыло данные об астероиде после появления болида над Москвой
«Иди мети дворы»: Легостаев жестко прошелся по композиторам, пишущим ИИ-песни
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео