«Справедливая сделка»: США получили от Японии заказы на поставку военной техники
Дональд Трамп подчеркнул важность торгового соглашения между странами.
Фото: Reuters/Evelyn Hockstein
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Трамп заявил о получении США заказов от Японии на поставку военной техники
Соединенные Штаты получили от Японии заказ на поставку военной техники. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Японии Санаэ Такаити.
«Я знаю, что вы значительно наращиваете свои военные возможности, и мы получили ваши заказы на очень большое количество новой военной техники», — отметил глава Белого дома.
Кроме того, президент США назвал новую сделку справедливой и подчеркнул важность торгового соглашения между двумя странами.
«Мы ценим этот заказ и ценим торговлю. <…> Мы подписываем новую сделку, и это очень справедливая сделка», — уточнил Трамп.
Президент США и премьер-министр Японии встретились в Токио 28 октября. Лидеры двух стран отметили быстроту и последовательность усилий обеих стран в сфере взаимных отношений Токио и Вашингтона. Как уточняется на сайте Белого дома, принятые соглашения помогут обеим странам укрепить экономическую безопасность и поспособствуют взаимному экономическому росту.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что шатдаун в США грозит сорвать разработки ядерного оружия.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
100%
Нашли ошибку?