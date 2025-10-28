«Справедливая сделка»: США получили от Японии заказы на поставку военной техники

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 43 0

Дональд Трамп подчеркнул важность торгового соглашения между странами.

О каких заказах от Японии заявил Трамп

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Соединенные Штаты получили от Японии заказ на поставку военной техники. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Японии Санаэ Такаити.

«Я знаю, что вы значительно наращиваете свои военные возможности, и мы получили ваши заказы на очень большое количество новой военной техники», — отметил глава Белого дома.

Кроме того, президент США назвал новую сделку справедливой и подчеркнул важность торгового соглашения между двумя странами.

«Мы ценим этот заказ и ценим торговлю. <…> Мы подписываем новую сделку, и это очень справедливая сделка», — уточнил Трамп.

Президент США и премьер-министр Японии встретились в Токио 28 октября. Лидеры двух стран отметили быстроту и последовательность усилий обеих стран в сфере взаимных отношений Токио и Вашингтона. Как уточняется на сайте Белого дома, принятые соглашения помогут обеим странам укрепить экономическую безопасность и поспособствуют взаимному экономическому росту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что шатдаун в США грозит сорвать разработки ядерного оружия.

