«Я тебя люблю, моя душа»: Гурцкая обратилась к умершему мужу в годовщину свадьбы

Диана Гурцкая призналась в любви умершему мужу в годовщину свадьбы

Народная артистка РФ Диана Гурцкая в день годовщины свадьбы с замглавы Минобрнауки Петром Кучеренко, который скончался в 2023 году, трогательно обратилась к своему умершему мужу в личном блоге.

«Отныне без твоей руки, но со стойким ощущением тебя рядом, я отвечаю на вопрос про существование вечной любви слезным „согласна“, ведь ты делал все, чтобы я была в этом уверена. Я тебя люблю, моя душа», — поделилась певица.

Кроме того, Гурцкая призналась, что 20 лет назад, когда она вышла замуж за Кучеренко, сбылась ее давняя мечта — стать женой и создать собственную семью. По словам артистки, «этот трагически короткий, но счастливый путь» помог ей найти истинный смысл жизни, а также «научил смело шагать в бескрайнее будущее», которое «оказалось настоящим счастьем».

О смерти супруга певицы стало известно в 2023 году. Трагедия случилась, когда мужчина возвращался с Кубы из командировки. Во время перелета Кучеренко стало плохо.

Пилоты были вынуждены совершить экстренную посадку в аэропорту Минеральных вод. Однако врачи не успели спасти чиновника. Медики диагностировали смерть от сердечной недостаточности. Гурцкая тяжело переживает случившееся. Артистка часто вспоминает супруга в своих социальных сетях.

