«Я тебя люблю, моя душа»: Гурцкая обратилась к умершему мужу в годовщину свадьбы
Народная артистка призналась, что брак с Кучеренко помог ей найти смысл жизни.
Фото: © РИА Новости/Павел Бедняков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Диана Гурцкая призналась в любви умершему мужу в годовщину свадьбы
Народная артистка РФ Диана Гурцкая в день годовщины свадьбы с замглавы Минобрнауки Петром Кучеренко, который скончался в 2023 году, трогательно обратилась к своему умершему мужу в личном блоге.
«Отныне без твоей руки, но со стойким ощущением тебя рядом, я отвечаю на вопрос про существование вечной любви слезным „согласна“, ведь ты делал все, чтобы я была в этом уверена. Я тебя люблю, моя душа», — поделилась певица.
Кроме того, Гурцкая призналась, что 20 лет назад, когда она вышла замуж за Кучеренко, сбылась ее давняя мечта — стать женой и создать собственную семью. По словам артистки, «этот трагически короткий, но счастливый путь» помог ей найти истинный смысл жизни, а также «научил смело шагать в бескрайнее будущее», которое «оказалось настоящим счастьем».
О смерти супруга певицы стало известно в 2023 году. Трагедия случилась, когда мужчина возвращался с Кубы из командировки. Во время перелета Кучеренко стало плохо.
Пилоты были вынуждены совершить экстренную посадку в аэропорту Минеральных вод. Однако врачи не успели спасти чиновника. Медики диагностировали смерть от сердечной недостаточности. Гурцкая тяжело переживает случившееся. Артистка часто вспоминает супруга в своих социальных сетях.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Диана Гурцкая поздравила своего сына с 18-летием.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.
- 29 июн
- «Всегда буду рядом, как и папа»: Гурцкая обратилась к сыну в день его 18-летия
- 20 мая
- «Любовь сильнее смерти»: Диана Гурцкая почтила память мужа
- 14 февр
- «До слез»: Диана Гурцкая трогательно обратилась к покойному мужу
- 24 янв
- «Это моя работа»: как Диана Гурцкая возвращается к жизни после смерти мужа
- 21 янв
- «Я стану ее глазами»: как умерший муж Дианы Гурцкая собирался делать ей предложение
- 21 окт
- Словно дворец: на могиле мужа певицы Дианы Гурцкая появился необычный памятник
- 24 сент
- «Буду любить тебя вечно»: Гурцкая обратилась к умершему мужу в годовщину свадьбы
- 8 сент
- Как лебедь — раз и навсегда: как живет Диана Гурцкая после смерти любимого мужа
- 2 июл
- «Я знаю точно — ты здесь»: как Диана Гурцкая потеряла самых близких людей
- 30 июн
- «Папа и сейчас видит»: Диана Гурцкая вспомнила о муже в день рождения сына
Читайте также
53%
Нашли ошибку?