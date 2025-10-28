Укрепляет позиции? Венгрия хочет создать антиукраинский блок внутри ЕС

Дарья Бруданова
Какие страны могут войти в альянс?

Венгрия хочет создать антиукраинский блок внутри ЕС

Politico: Венгрия намерена сформировать совместный альянс с Чехией и Словакией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет сформировать антиукраинский блок с Чехией и Словакией внутри Европейского союза (ЕС). Об этом газете Politico сообщил политический советник Орбана Балаж Орбан.

По его словам, перед встречей лидеров ЕС премьер-министр Венгрии надеется объединиться с Андреем Бабишев, чья партия недавно победила на парламентских выборах в Чехии, а также с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Они разделяют позицию Виктора Орбана по Украине. Политики выступают за диалог с Москвой и настаивают на ослаблении экономического давления.

В статье Politico говорится о том, что если в итоге такой альянс все же появится, то он может существенно затруднить усилия ЕС по оказанию финансовой и военной поддержки Киева.

«Я думаю, это произойдет и будет становиться все более и более заметным», — сказал Балаж Орбан, отвечая на вопрос, что он думает о возможности появления антиукраинского блока внутри ЕС.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виктор Орбан осудил глав ЕС за запугивание населения Россией.

