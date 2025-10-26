«Пора заканчивать этот цирк»: Орбан осудил глав ЕС за запугивание населения Россией

Премьер-министр в очередной раз показал свою позицию в ситуации с Украиной.

Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Орбан назвал цирком запугивания лидерами ЕС своих граждан Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан осудил попытки лидеров стран Европейского союза (ЕС) запугать своих граждан Россией. Он назвал мнимую угрозу с российской стороны цирком и призвал его «поскорее прекратить». Об этом он заявил в интервью венгерской радиостанции Kossuth.

По мнению политика, западные страны сами втянули себя в конфликт с Украиной и подталкивали Киев к нему. Кроме того, ЕС подрывали стремления других лидеров и даже препятствовали попыткам президента США Дональда Трампа мирно урегулировать ситуацию.

Венгерский лидер также добавил, что европейские страны настолько запугали собственных граждан вымышленными российскими угрозами, что теперь «очень трудно прекратить этот психоз» и вернуться в нормальное состояние.

Орбан настоятельно призвал остановить дальнейшую эскалацию напряженности в отношениях с Россией и сделать упор на поиск путей для мирного сосуществования.

«Этот цирк пора заканчивать и начинать стремиться к миру», — заявил премьер-министр Венгрии.

Виктор Орбан уже не раз осуждал лидеров стран ЕС за их враждебную позицию по отношению к России. В одном из своих заявлений он раскритиковал создание препятствий для мирного урегулирования кризиса между Россией и Украиной.

Премьер-министр явно не желает быть на стороне коллективного Запада в украинском кризисе. Он возглавил антивоенную акцию «Марш мира» и пропустил начало саммита ЕС.

