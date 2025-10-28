Перепутала рычаг: ошибка стюардессы в США обошлась авиакомпании в миллионы

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 27 0

Даже опытный сотрудник может допустить серьезную оплошность.

Страшные ошибки стюардесс в самолете

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В США ошибка стюардессы стоила авиакомпании 5,5 миллионов рублей

В США стюардесса допустила ошибку, из-за которой авиакомпания понесла убытки в размере около 70 тысяч долларов — это более 5,5 миллиона рублей. Инцидент произошел на борту самолета Airbus A220, готовившегося к вылету из аэропорта Питтсбурга в Солт-Лейк-Сити. Об этом сообщает Rolling Out.

Как уточняет издание, опытная сотрудница после блокировки передней левой двери случайно потянула за рычаг, активировав механизм, который автоматически открыл дверь и выпустил аварийный трап. В считанные секунды надувная горка полностью развернулась и перекрыла доступ к самолету.

«Надутая горка делала невозможным надлежащее подключение самолета к терминалу, фактически удерживая всех на борту до тех пор, пока инженеры не смогли сдуть и снять оборудование», — говорится в публикации. После инцидента стюардесса принесла извинения пассажирам, находившимся в салоне.

По данным журналистов, из-за ошибки рейс задержался почти на четыре часа. Авиакомпания вынуждена потратить крупную сумму на замену поврежденного оборудования, не считая возможных компенсаций клиентам.

В компании отметили, что стюардесса, имеющая большой опыт работы, вероятно, пройдет повторное обучение и переквалификацию, так как произошедшее расценивается как случайная ошибка, а не халатность.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.98
-1.99 92.02
-2.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:57
Специалиста по техобслуживанию придавило насмерть писсуаром
14:55
Фильм «Красный шелк» получил две награды на кинофестивале в КНДР
14:50
«Под фонограмму не пою»: Лев Лещенко ответил на слухи о своем здоровье
14:46
«Выпрыгнул в окно»: женщина застала рабочего за изнасилованием ее 11-летней дочери
14:44
Перепутала рычаг: ошибка стюардессы в США обошлась авиакомпании в миллионы
14:29
Он заставлял смеяться, скрывая боль: как Роман Попов боролся за жизнь до последнего

Сейчас читают

На 41-м году жизни умер звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов
Сердце советского кино, которое остановилось слишком рано: судьба Натальи Гундаревой
Он заставлял смеяться, скрывая боль: как Роман Попов боролся за жизнь до последнего
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео