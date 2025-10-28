Арбитражный суд Москвы получил исковое заявление к Киркорову на 7,6 млн рублей

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Инициатором обращения стала компания, специализирующаяся на организации работы билетных касс.

На Киркорова подали в суд

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Компания по билетным кассам требует от Филиппа Киркорова более 7,6 млн рублей

Арбитражный суд Москвы получил исковое заявление к народному артисту РФ Филиппу Киркорову на сумму более 7,6 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости. Инициатором обращения в суд стала компания ООО «Культурная служба», специализирующаяся на организации работы билетных касс.

В материалах суда указано, что иск подан именно к Филиппу Бедросовичу Киркорову, а общая сумма требований составляет семь миллионов 678 тысяч рублей.

Согласно открытым источникам, деятельность компании включает организацию работы концертных залов и театров, а также предоставление услуг билетных касс.

Ранее саратовский предприниматель Глеб Рыськов подал в суд иск против Киркорова с требованием оспорить сделку по земельному участку на берегу Москвы-реки. По замыслу Рыськова, певец не должен владеть участком площадью десять тысяч квадратных метров, и через судебные разбирательства он намерен аннулировать покупку.

При этом инициатор иска подчеркивает, что мотивы обращения в суд связаны не с личной завистью к финансовым возможностям артиста, а с предполагаемыми ущемлениями интересов граждан России, которые, по мнению предпринимателя, возникают в результате владения этим участком. Рыськов рассматривает вопрос как способ восстановить баланс и защитить права россиян в ситуации, где, по его оценке, интересы общества ставятся ниже частных приобретений.

