Дом в элитном московском ЖК трещит по швам из-за незаконной пристройки

В опасной ситуации оказались жители элитной столичной многоэтажки, которая буквально трещит по швам. Все началось после пристройки соседей. Причем, на первый взгляд, по документам все законно. Однако, независимая экспертиза подтвердила, что половина подписей жильцов, с которыми должны были согласовать такую перепланировку — подделка.

Впрочем, подобные инциденты — совсем не редкость, когда предприимчивые соседи в погоне за дополнительными квадратными метрами готовы на что угодно, забывая о последствиях. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков — с подробностями.

Фасад разрушен, а стены расползаются по швам. Жители этой столичной высотки переживают за свой дом. С их слов, ему угрожает незаконная пристройка на первом этаже.

«Нанесен ущерб самому дому, если каждый захочет, кто балкон привинтить, кто парник поставить с помидорами, это будет бардак», — считает жительница дома 57 строение 2 на улице Садовнической Юлия Октябрева.

По метражу пристройка, по сути, как полноценная квартира. Работы почти закончены, осталось сделать остекление и убрать стройматериалы.

По словам жильцов, так увеличить свою жилплощадь решила одна из собственниц. Мосжилинспекция ей разрешила, квалифицировав это как «перепланировку».

«Устройство частично остекленного навеса в пределах существующих границы террасы не нарушает высоту, количество этажей, площадь и не является реконструкцией», — указали в Мосжилинспекции.

Но жильцы провели свою независимую экспертизу. Из нее следует обратное: пристройка крепится к фасаду, у нее есть гидроизоляция и водоотведение. А это, по словам экспертов, уже полноценная реконструкция.

«Как только вы осуществляете любое внедрение в несущей конструкции, меняется схема расчетная этого здания. По законному пути, вряд ли бы им такую пристройку разрешили. Это элементы каких-то коррупционных действий», — рассказал заслуженный строитель России, лауреат премии правительства РФ в области наук и техники, доктор технических наук Азарий Лапидус.

Чтобы такое узаконить, собственник должен был обратиться в Мосгорстройнадзор и получить согласие всех жильцов. Из протокола общего собрания следует: якобы 167 собственников реконструкцию поддержали. Но многие из них, увидев документы, не узнали свои подписи

«Мой доверитель сказал, что он эти бюллетени не подписывал, там не его подпись стоит. Мы начали опрашивать других жильцов дома, и они тоже сказали, что они эти бюллетени не подписывали», — рассказал адвокат, представитель собственника Олег Суханов.

Выяснилось: больше 70 подписей — подделка. На момент голосования Юлия Октябрева уже была собственником квартиры. Но в протоколе рядом с ее квартирой — чужой автограф.

«За меня подписался предыдущий собственник квартиры, который на момент подписания собственником уже два месяца как не являлся», — рассказала Юлия.

При этом доступ к данным настоящих и бывших собственников был только у управляющей компании «Стейт-Сервис», которая и обслуживает дом. Ее генеральный директор от всего отнекивается, хотя сам факт подделки в интервью нам по сути признал.

«У нас такой случай, кстати, впервые, что подделали подпись. Мы затребовали для того, чтобы понять вообще, что там произошло, потому что документы уехали в жилую инспекцию», — сказал генеральный директор ООО «Стейт- Сервис» Сергей Юдин.

Тогда непонятно, почему УК не провела повторное собрание, если налицо, как говорят жильцы, подлог. Много вопросов и к инициатору сбора подписей. Например, как строящая террасу некая Домокурова, которая, по нашей информации, официально не проработала ни дня, смогла купить квартиру в элитном ЖК за 200 с лишним миллионов рублей. Она отказывается от диалога с соседями, и даже своим юристам запрещает что-либо комментировать.

Представители застройщика «ГАЛС-Девелопмент» ответили «Известиям» что якобы ничего не знают ни про пристройку, ни про голосование. Здание на Садовнической проектировал известный архитектор Владимир Плоткин. В его послужном списке — десятки уникальных решений, которые изменили облик Москвы. Но ни одной пристройки: ни в мыслях, ни на чертежах.

«Когда речь идет об изменениях, об изменении фасада, то никогда, никогда ни на что мы разрешение не даем. Предугадать, как в будущем поведет себя дом, невозможно. Трагических примеров-множество», — подчеркнул архитектор, автор проекта ЖК « WINE HOUSE» Владимир Плоткин.

Дом в Перми рухнул из-за несогласованной перепланировки на первом этаже. А это уже Астрахань. Два подъезда разрушены, и снова по причине вмешательства в несущие конструкции.



Любое вмешательство в опорные элементы здания — риск. Но сейчас, похоже, в интересах УК, которая либо пропустила или все же допустила «подделку протоколов», тихо замять конфликт.

Жители собираются через суд выяснить, кто подделал их подписи и добиться сноса незаконной постройки, пока дом еще стоит.

