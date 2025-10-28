В Крыму предотвращен теракт в отношении высокопоставленного сотрудника МВД

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 95 0

Завербованный украинской стороной россиянин арендовал квартиру напротив дома полицейского.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила теракт, который спецслужбы Украины готовили против высокопоставленного сотрудника МВД по Республике Крым. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, задержан 19-летний житель Симферополя — гражданин России, завербованный украинской стороной через мессенджер Telegram. Для подготовки покушения он арендовал квартиру напротив дома полицейского и установил видеокамеру для наблюдения за его автомобилем. Кроме того, из тайника молодой человек получил компоненты самодельного взрывного устройства.

В ходе обыска у него изъяли готовое к применению СВУ осколочного действия мощностью более 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Задержанный намеревался заложить взрывчатку под личный автомобиль сотрудника МВД, после чего планировал выехать в одну из стран Европы.

Против него возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывчатых веществ. Киевский районный суд Симферополя избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

ФСБ отметила, что украинские спецслужбы продолжают активно искать исполнителей терактов и диверсий в интернете, социальных сетях и мессенджерах, и напомнила, что за подобные преступления предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

