Птица-убийца: женщина сломала шею из-за нападения сороки

Mirror: Женщина сломала шею из-за нападения сороки

Уроженка Чили чудом выжила после нападения сороки. Птица внезапно атаковала женщину во время ее поездки на ближайшую почту в пригороде Рейвенсвуд, в Австралии. Об этом сообщает Mirror.

«На полпути на меня внезапно налетела сорока. Я потеряла управление и ударилась лицом о бетон. Очнулась уже в медпункте — потом меня на вертолете доставили в городскую больницу», — рассказала потерпевшая.

Врачи университетской клиники Таунсвилла диагностировали у нее множественные переломы левой скулы и перелом подъязычной кости — травму, которая может привести к удушью при отеке.

«Марселе невероятно повезло — подобные травмы часто заканчиваются летально», — отметили врачи.

По словам самой пострадавшей, после происшествия ей трудно есть и говорить.

«Теперь мне срочно нужна реконструктивная операция, чтобы восстановить лицо. Я даже не могу нормально пережевывать пищу», — призналась она.

Неожиданным ударом стала и реакция страховой компании: полис отказались признавать, сославшись на то, что женщина ехала без шлема.

«Они посчитали, что я нарушила условия. Но я и представить не могла, что нападение птицы может закончиться таким образом. Я всегда старалась быть осторожной. Никогда не думала, что обычная сорока способна так сильно покалечить человека», — рассказала женщина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.