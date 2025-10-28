Кнопка воспоминаний: ученые нашли способ перезаписывать и стирать прошлое

Нейробиолог Рамирес: найден способ перезаписывать и стирать воспоминания

Можно ли стереть из памяти плохое, переписать боль на радость — и тем самым изменить судьбу человека? Нейробиолог Стив Рамирес утверждает: да, это не фантастика, а вопрос времени. Об этом сообщает Daily Mail.

Команда профессора Рамиреса одной из первых доказала, что память можно не только отключать, но и перепрограммировать.

«Мы буквально нашли кнопку воспоминаний — способ включать и выключать их, как свет. И, возможно, однажды — менять содержание», — говорит Рамирес.

Мозг как машина времени

Каждое воспоминание, объясняет ученый, оставляет физический след в мозге — энграмму. Это крошечный узор активности нейронов, своеобразная карта момента, который мы пережили.

«Когда вы вспоминаете первую любовь, запах дождя или утрату — это не абстракция. Это физическая сеть клеток, которую можно найти, измерить и, как выяснилось, активировать», — говорит Рамирес.

Согласно его теории, манипулирование энграммами позволит не просто лечить травмы памяти, но и переписывать эмоциональный контекст прошлого — трансформировать боль в нейтральное или даже позитивное воспоминание.

Эксперимент, изменивший науку

В 2011 году в лаборатории Массачусетского технологического института Рамирес и его коллега Сюй Лю провели исторический эксперимент.

Они использовали оптогенетику — метод, при котором определенные клетки мозга делают чувствительными к свету. В мозг мыши были имплантированы миниатюрные световоды. Когда на клетки, отвечающие за конкретное воспоминание страха, направили луч лазера, животное замерло — будто вновь переживало травматический опыт, хотя находилось в безопасной обстановке.

«Мы буквально включили память. Это было как нажать кнопку „воспроизвести“ в мозге», —вспоминает Рамирес.

Позже ученые пошли дальше — внедрили ложное воспоминание. Мышь «помнила» событие, которого никогда не происходило. Опыты показали: воспоминание можно не только активировать, но и переписать.

От мышей — к людям

С тех пор технологии шагнули вперед. Современные методы, такие как транскраниальная стимуляция и глубокая стимуляция мозга, уже применяются для лечения депрессии, тревожности и посттравматических расстройств.

«Мы находимся на грани новой эры. Сегодня мы можем ослаблять боль воспоминаний, завтра — усиливать радость. А послезавтра, возможно, вернем утраченное прошлое пациентам с амнезией и болезнью Альцгеймера», — уверен Рамирес.

Ученый считает, что однажды нейробиологи смогут «редактировать» память с такой же точностью, с какой хирурги оперируют сердце.

Опасности новой силы

Но Рамирес признает: вместе с возможностями приходит и ответственность.

«Если мы можем стирать воспоминания, значит, кто-то может использовать это против нас. Поэтому вопрос не в том, можем ли мы манипулировать памятью, а как это делать этично», — говорит он.

Ученые уже обсуждают необходимость четких норм и ограничений, чтобы технологии «редактирования памяти» не превратились в инструмент контроля.

«Наша цель — лечить, а не управлять. Мы хотим вернуть людям выбор — возможность не быть пленниками собственной памяти», — подчеркивает профессор.

Память — это не архив, а живое существо

Рамирес убежден, что человеческий мозг — не хранилище файлов, а динамическая система.

«Каждый раз, когда мы вспоминаем, мы слегка меняем память. Она живая. И если это так, значит, мы можем научиться направлять этот процесс», — говорит он.

Его мечта — день, когда психиатр сможет лечить травму не словами, а нейронным вмешательством, аккуратно гася след боли и активируя след радости.

«Когда это произойдет, мы поймем, что человеческая память — не приговор, а инструмент. И у нас наконец появится шанс научиться забывать по-настоящему», — заключил Рамирес.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.