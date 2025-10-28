Синоптик рассказал, когда в Москве ожидается первый снег

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 68 0

Какая погода будет в ближайшие дни?

Когда будет первый снег в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В столице стоит ожидать снег после 7 ноября. Об этом рассказал в беседе с aif.ru синоптик Александр Ильин.

При этом в ближайшие десять дней в городе сохранится довольно теплая погода. Так, на этой неделе температура днем будет колебаться от +6 до +8 градусов. На выходных ожидается небольшое похолодание, а затем температура вновь повысится.

«Следующее похолодание, которое будет наблюдаться, ожидается уже где-то к 7 ноября. К концу первой декады ноября в Москве прогнозируется мокрый снег. Это будут небольшие осадки», — сказал Ильин.

Ранее 5-tv.ru писал, что ранняя зима на Урале и в Сибири ударила по сбору урожая. В Новосибирской области комбайны не успели пройти 120 тысяч гектаров полей. Под снегом оказалась не только пшеница, но и масличные культуры, лен и рапс, а часть овощей уже погибла. В Омской области масштаб проблемы в четыре раза больше, в полях остается лежать около миллиона тонн зерна.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.98
-1.99 92.02
-2.06
