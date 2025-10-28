Невеста покончила с собой из-за критики ее свадебного платья

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Конфликт вокруг наряда девушки начала семья жениха.

Невеста покончила с собой из-за критики платья в Азербайджане

Фото: 5-tv.ru

Daily Mail: Невеста покончила с собой из-за критики ее свадебного платья

В Азербайджане 19-летняя девушка покончила с собой после того, как семья жениха обвинила ее в «позоре» из-за выбранного свадебного платья. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам отца девушки, трагедия произошла в городе Мингячевир вскоре после свадьбы.

«Жених моей дочери и его родители раздули конфликт в моем доме из-за ее платья. Они кричали, что это стыд и позор. Моя дочь не смогла этого вынести и покончила с собой», — рассказал мужчина.

Родственники жениха утверждали, что платье невесты показалось им «слишком откровенным» — оно открывало плечи. По словам отца, конфликт продолжился и после свадьбы, а семья жениха обвинила девушку в том, что она «опозорила их сына».

«Мы объясняли, что платье было самым обычным. Таких полно на свадьбах. Но они не унимались», — вспоминает отец погибшей.

После смерти дочери он не позволил родственникам жениха остаться на похоронах.

Полиция расследует обстоятельства трагедии и рассматривает возможность возбуждения уголовного дела по факту доведения до самоубийства.

