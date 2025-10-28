В снежном плену без еды и бензина: три автомобиля застряли на горном перевале Камчатки

Евгения Алешина
Евгения Алешина

Спуститься без помощи спасателей нереально, люди ждут помощи.

Три автомобиля с людьми застряли на горном перевале Камчатки

Фото: © РИА Новости/Александр Пирагис

Три автомобиля с людьми застряли на горном перевале Камчатки

На горном перевале Камчатки застряли три автомобиля с людьми. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатки Сергей Лебедев на странице в соцсети «ВКонтакте».

В авто находятся четыре человека, они подавали сигнал бедствия. Они сообщили, что оказались заблокированы на горном Авачинском перевале из-за мощного циклона. Еда и бензин у них на исходе. Спуститься без помощи спасателей не представляется возможным.

«В районе происшествия сильная пурга, в транспортных средствах заканчивается топливо, самостоятельно выбраться не могут, требуется помощь спасателей», — написал Лебедев в посте.

За ними уже выехали спасательные группы, однако процесс эвакуации может осложниться плохой погодой. До этого сообщалось, что регион накроет мощный циклон: снег, а также порывистый ветер, который может достигать до 50 метров в секунду. Лебедев подчеркнул, что служба МЧС накануне рассылала сообщения о надвигающемся циклоне.

Ранее 5-tv.ru писал, что спасатели обыскали еще шесть квадратных километров в поисках семьи Усольцевых.

