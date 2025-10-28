Daily Mail: Беременная наркокурьер родит в тюрьме

Беременная британка родит ребенка в грузинской тюрьме — 19-летняя девушка согласилась на сделку со следствием и признала вину в контрабанде наркотиков. Об этом сообщает Daily Mail.

Девушка будет отбывать двухгодичное наказание в Грузии, несмотря на то, что ее семья успела собрать 140 тысяч фунтов (14,7 миллиона долларов), чтобы добиться освобождения.

Калли должна родить до конца года. Она забеременела во время путешествия по Юго-Восточной Азии с мужчиной, которого называет «туристом, не имеющим отношения к наркотикам».

По ее словам, она даже не знала, что Грузия — это отдельная страна, когда была арестована в мае в Тбилиси. Тогда у нее нашли 14 килограммов каннабиса, о которых она якобы не подозревала.

Белла утверждает, что стала жертвой банды, которая угрожала убить ее семью, если она откажется перевезти «посылку». Девушка рассказывала, что в Таиланде ее пытали: прижигали кожу утюгом и показывали видео с обезглавливаниями.

Адвокат девушки просил суд учесть ее положение и отпустить под залог, но судья отказал, заявив, что законных оснований для изменения меры пресечения нет.

На данный момент состояние девушки «удовлетворительное». Есть вероятность, что последние месяцы беременности она сможет провести под домашним арестом. Время, проведенное под стражей с мая, будет зачтено в срок, поэтому в тюрьме ей предстоит провести еще около полутора лет.

По данным грузинских властей, она не единственная британка, оказавшаяся в тюрьме за контрабанду. После легализации каннабиса в Таиланде участились случаи, когда местные банды используют молодых туристов как наркокурьеров для вывоза товара в Европу.

