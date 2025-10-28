В Южной Корее потребовали возобновить авиасообщение с Россией

Около 100 общественных организаций из Южной Кореи и других стран обратились к администрации президента Республики Корея с петицией о возобновлении прямых рейсов между Сеулом и Москвой. Они требуют включить восстановление авиасообщения в государственную политику и компенсировать ущерб, понесенный из-за его отсутствия, сообщает РИА Новости.

Пресс-конференция с представлением петиции прошла в Национальном собрании Сеула. Документы направили в администрацию президента, министерство земель, инфраструктуры и транспорта, а также министерство иностранных дел.

«Правительство должно незамедлительно принять решение о поэтапном или полном возобновлении прямых рейсов и обнародовать график их восстановления», — заявили активисты.

По их словам, прекращение авиасообщения нарушает право на свободу передвижения примерно 150 тысяч корейцев и соотечественников за рубежом.

В петиции также указано, что правительство должно пересмотреть действующие ограничения международных санкций и восстановить рейсы, выполняемые в гражданских, гуманитарных и культурных целях. Возобновление авиасообщения, в том числе через арктический маршрут, активисты предлагают закрепить официально как часть государственной политики.

Среди инициаторов — председатель национально-культурной автономии корейцев Приморского края Николай Ким, глава Общекорейской ассоциации в Республике Корея Чон Ен Сун и председатель «Северо-восточноазиатской лиги мира» Ким Хен Дон.

Глава Исследовательского института зарубежных корейцев Им Чхэ Ван отметил, что прекращение прямого авиасообщения стало символом формальных санкций, и подчеркнул, что правительство должно восстановить право на передвижение граждан и соотечественников.

Организаторы намерены создать координационный совет и запустить общенациональную кампанию по сбору подписей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.