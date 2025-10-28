В Южной Корее потребовали возобновить авиасообщение с Россией

Прекращение прямых рейсов нарушает право на свободу передвижения примерно 150 тысяч граждан.
Около 100 общественных организаций из Южной Кореи и других стран обратились к администрации президента Республики Корея с петицией о возобновлении прямых рейсов между Сеулом и Москвой. Они требуют включить восстановление авиасообщения в государственную политику и компенсировать ущерб, понесенный из-за его отсутствия, сообщает РИА Новости.
Пресс-конференция с представлением петиции прошла в Национальном собрании Сеула. Документы направили в администрацию президента, министерство земель, инфраструктуры и транспорта, а также министерство иностранных дел.
«Правительство должно незамедлительно принять решение о поэтапном или полном возобновлении прямых рейсов и обнародовать график их восстановления», — заявили активисты.
По их словам, прекращение авиасообщения нарушает право на свободу передвижения примерно 150 тысяч корейцев и соотечественников за рубежом.
В петиции также указано, что правительство должно пересмотреть действующие ограничения международных санкций и восстановить рейсы, выполняемые в гражданских, гуманитарных и культурных целях. Возобновление авиасообщения, в том числе через арктический маршрут, активисты предлагают закрепить официально как часть государственной политики.
Среди инициаторов — председатель национально-культурной автономии корейцев Приморского края Николай Ким, глава Общекорейской ассоциации в Республике Корея Чон Ен Сун и председатель «Северо-восточноазиатской лиги мира» Ким Хен Дон.
Глава Исследовательского института зарубежных корейцев Им Чхэ Ван отметил, что прекращение прямого авиасообщения стало символом формальных санкций, и подчеркнул, что правительство должно восстановить право на передвижение граждан и соотечественников.
Организаторы намерены создать координационный совет и запустить общенациональную кампанию по сбору подписей.
