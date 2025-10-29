Смена тактики: мошенники придумали новую схему атак на крупные компании

Эфирная новость 84 0

При открытии файлов активируются вредоносные ссылки, предупреждают эксперты.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мошенники придумали новую схему атак на крупные компании через иконки файлов

Мошенники с новой силой взялись за крупные финансовые организации. Вместо фишинговых документов они теперь присылают иконки файлов с вредоносными ссылками.

Как выяснили «Известия», сотрудники компаний получают на рабочие почтовые ящики письма со значками PDF, Excel или Word. Темы сообщений подобраны так, чтобы вызывать доверие и имитировать обычную бухгалтерскую переписку. Пользователь нажимает на иконку, автоматически переходит по ссылке и скачивает архив с вирусом.

По мнению экспертов, в ближайшее время хакерские атаки начнут набирать обороты. Особенно активно мошенники будут «работать» перед Новым годом. Уже сейчас аферисты создают фальшивые интернет-магазины, копируя дизайн сайтов крупных брендов. Скидки там доходят до 90%.

Ранее, писал 5-tv.ru, мошенники в столице стали применять новый способ обмана под видом «смены кодов» от домофонов. Для правдоподобия злоумышленники задают уточняющие вопросы — сколько электронных ключей нужно изготовить, как удобнее их получить, предлагают платную услугу и дополнительные запасные ключи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.82
0.84 92.94
0.92
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:34
Людмила Артемьева сменила имидж: на что готова звезда «Сватов» ради роли
9:29
«Она говорила, что ему становится лучше»: кто был рядом с Романом Поповым последние месяцы
9:22
Трамп уверен, что конфликт на Украине будет урегулирован
9:16
Мужчина прожил девять месяцев с пересаженной почкой от свиньи
9:10
Лавров назвал изменение позиции Трампа по Украине неожиданным
9:03
Зараженные гепатитом и коронавирусом обезьяны сбежали после аварии в США

Сейчас читают

«Сейчас каждый может стать звездой»: актер Алексей Розин о дилетантизме в кино
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака
Он заставлял смеяться, скрывая боль: как Роман Попов боролся за жизнь до последнего
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео