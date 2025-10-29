«Лжецари и разводилы»: наглые аниматоры преследуют туристов в Петербурге

В Петербурге активизировались аниматоры, которые буквально преследуют туристов, навязывая им свои услуги. Сначала предлагают сфотографироваться, а после требуют за это деньги. Причем, просят по-настоящему царские гонорары. Как противостоять манипуляциям и не испортить себе отдых — расскажет корреспондент «Известий» Елена Хмура.

Сначала они добродушно позируют для кадра, а позже начинают жестко вымогать деньги. И это вызывает возмущение даже у их коллег-аниматоров. Дошло до того, что артисты в образе Петра стали устраивать друг за другом слежки, чтобы «свергнуть власть» на территории фотозоны.

«Есть такие лжецари, разводилы, черные аниматоры, которые ко мне подставили человечка. Он ходит и отпугивает от меня туристов, говорит, что я не настоящий царь», — рассказал актер театра-студии «Летний сад» Игорь Басов.

До 2016 года, по словам бывалых уличных актеров, чтобы выступить на главных площадках города, они получали специальные разрешения. Но позже пространство заполонили те, кто теперь нагло пристает к прохожим в костюмах осликов и зебр. А потом «копытный тренд» завершился, и город заполонили «бесцеремонные» царские особы в старых и рваных мундирах.

«Они вас считывают моментально, откуда вы приехали, потом они начинают: „У вас было пять кадров, оставьте хотя бы за три, было шесть тысяч, с вач четыре“. Если они видят, что благополучный человек платит, то и второго актера, и третьего отблагодарите», — рассказала актриса Елена Пищикова.

«Мы решили сами пройти по историческим местам Санкт-Петербурга. Ждать долго не пришлось, через пару минут возле Александровского сада аниматор в потрепанном костюме, предложил свои услуги: одарил шпагой и объятьями. Ради креативных фотографий. А еще через минуту поступило предложение „отблагодарить“ актеров. Тут сумма — по желанию», — рассказала корреспондент.

Уже на другой локации, Дворцовой площади, встречаются новые ряженые. Такие же неопрятные Петр Алексеевич и его сподвижник Меньшиков за сомнительную радость минутного общения требуют две тысячи рублей.

Качество фотографий ужасное, а ценник немыслимый. Достаем камеру, и аниматоры тут же вносят поправку: финансовая благодарность — это всего лишь донат, у услуг нет никакой фиксированной стоимости.

Психологи говорят, что в подобных случаях злую шутку с нами играет подсознание. Так как мы повеселились и провели время с аниматором, нам очень трудно сказать «нет». И мошенники этим пользуются.

«У вас хорошее настроение, и, как правило, люди в хорошем настроении чаще говорят „да“. Поэтому мы соглашаемся и начинаем взаимодействовать с теми, кто впоследствии предъявляет высокие ценники. А сказать „нет“ бывает трудно по той причине, что у нас уже есть опыт взаимодействия, мы уже поговорили, мы уже классно провели время, посмеялись, похихикали, нам говорят цену, и очень страшно оказаться плохим», — отметила практикующий психолог, преподаватель РАНХиГС Санкт-Петербурга Даниэла Шандлоренко.

Юристы уверяют: в таких ситуациях платить люди не обязаны. Прайс услуги должен быть озвучен заранее.

Жители Санкт-Петербурга уверенны, что такая «царская» слава вредит имиджу Северной столицы. Официальные уличные аниматоры планируют объединить усилия для борьбы с недобросовестными «коллегами».

