Впервые после коронации: Карл III теперь вместе с сексменьшинствами*

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 80 0

Монарх Великобритании принял участие в церемонии открытия мемориала, посвященного военным, пострадавшим из-за своей сексуальной ориентации.

Отношение к сексменьшинствам в Великобритании

Фото: www.globallookpress.com/Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress

Карл III впервые после коронации выступил в поддержку сексменьшинств*

Король Великобритании Карл III впервые после своей коронации посетил мероприятие, посвященное представителям сексуальных меньшинств*, служившим в вооруженных силах страны. Об этом сообщает издание EADaily.

Монарх открыл памятник военнослужащим, которые подверглись дискриминации и были уволены из армии из-за своей ориентации. Торжественная церемония прошла в Национальном мемориальном арборетуме в центральной Англии. Король возложил цветы к установленной скульптуре, выполненной в виде смятого бронзового письма с выгравированными словами тех, кого коснулся многолетний запрет. На открытии присутствовали десятки военных и ветеранов.

Памятник стал символом признания несправедливости, которой подвергались представители ЛГБТ-сообщества* в британских вооруженных силах. До 2000 года людям с нетрадиционной ориентацией* было запрещено служить в армии, на флоте и в авиации.

Ограничение отменили после решения Европейского суда по правам человека, который рассмотрел жалобы четырех бывших военнослужащих и признал их увольнение нарушением прав человека.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

*— движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России

