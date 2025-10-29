Один погиб, трое ранены: медведица напала на группу людей

Медведица напала на группу людей в Японии

В японской деревне Хигасинарусе медведица напала на группу из четырех человек. Об этом сообщает Nippon.com.

Инцидент произошел 24 октября около 11 часов утра в районе Тагонай. Жертвами нападения стали 38-летний Есиюки Сасаки, его 65-летний отец и пожилая пара примерно семидесятилетнего возраста.

По данным следствия, хищница растерзала Сасаки, а остальные трое получили серьезные ранения головы и лица. Все пострадавшие были найдены без сознания рядом с автомобилем, принадлежавшим пожилым спутникам семьи. Позднее выяснилось, что Есиюки Сасаки бросился на помощь товарищам, услышав их крики, и именно поэтому погиб от лап зверя.

В тот же день власти уничтожили взрослую самку медведя ростом около 1,2 метра, на лапах которой были обнаружены следы крови. Полиция подтвердила, что именно она совершила нападение. Пострадавшие доставлены в больницу, их состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

Ранее губернатор префектуры Акита обратился к военным с просьбой помочь в борьбе с участившимися нападениями медведей. По словам чиновника, ситуация стремительно ухудшается, и региональные силы уже не справляются с нашествием агрессивных животных.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.