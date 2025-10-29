В Таиланде из-за траура по королеве Сирикит скорректировали правила для туристов. В течение года как местным жителям, так и гостям страны рекомендуется проявлять уважение и сдержанность. Всеобщих запретов не будет, тем не менее большие мероприятия отменяют, либо просят сделать их тише и проще.

Также изменится расписание работы достопримечтальностей и некоторые требования к дресс-коду в общественных местах. Корреспондент «Известий» Виктор Синеок все объяснит.

Королевские гвардейцы перед траурной процессией преклоняют колено. Тысячи гражданских на улицах Бангкока делают высокий вай в знак максимального почтения и часто не сдерживают слез.

Таиланд скорбит по ушедшей королеве. Месяц будут приспущены государственные флаги. Госслужащие будут держать траур целый год, рядовые граждане — меньше. Но черной одежды уже в магазинах не купить с момента официального объявления о смерти Сирикит.

Прощаться люди начали сразу. Потоки тех, кто пришел помолиться в больницу, где ее не стало, даже направляли специальные регулировщики. Для тайцев смерть матери правящего монарха — личная утрата. Ко всем членам королевской семьи тут относятся с трепетом, но Сирикит особенно любили.

«Ее величество посвятила жизнь своему народу!» — сказал местный житель.

«Благодаря Ее величеству у людей появилась работа. Она поддерживала искусство и помогала возрождать традиционные промыслы», — отметила одна из скорбящих.

Ее величество Сирикит — одна из самых влиятельных фигур Королевства Таиланд последнего столетия. Родилась в 1932 году, в 1950-м, когда ей было всего 17, стала королевой и очень быстро прославилась за пределами своей страны. В Европе, например, все знали — у супруги Рамы IX безупречный вкус, журналисты спрашивали ее о моде.

Свое обаяние и элегантность Сирикит сразу поставила на службу национальным интересам. На мировых площадках продвигала тайское искусство, а национальные мотивы — в коллекции европейских модных домов. Настоящая «мягкая сила», благодаря которой возродились сельские ремесла отдаленных районов Таиланда.

Она много путешествовала. В 2007 году приехала в Россию с государственным визитом. После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Сирикит посетила Петербург, побывала в Эрмитаже, возложила венок к памятнику героическим защитникам Ленинграда. И пожертвовала шесть миллионов долларов на восстановление крыла дворца в Петергофе, где останавливался король Сиама Рама V. Он тогда установил дипломатические отношения с нашей страной. А его сын Чакрабон — личные, с волынской дворянкой Екатериной Десницкой. Женился и увез к себе. Так что у наших стран давние связи.

Таиланд — старейший партнер России в юго-восточной Азии. Нынешний глава страны Рама X, сын Сирикит, ведет последовательную политику сотрудничества. Вместе с супругой он принял участие в траурной церемонии. По буддистскому обычаю зажег свечи и благовония. Теперь монахи из десяти королевских храмов Бангкока по очереди днем и ночью будут читать священные буддистские тексты 100 дней подряд.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.