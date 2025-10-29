Шальные деньги: рабочему завода в ХМАО перевели зарплату в семь миллионов рублей

Рабочий завода в Ханты-Мансийске внезапно стал миллионером. Он получил зарплату сразу за всех своих коллег. И даже успел ее потратить. Но вот в бухгалтерии сказали, что это никакая не премия, а ошибка, и стали требовать деньги обратно. На чьей стороне правда — узнал корреспондент «Известий» Александр Меняйлов.

Говорят, что стать миллионером за одну секунду невозможно. Но у Владимира Рычагова получилось. Последняя зарплата, которую он получил, превысила семь миллионов рублей.

«На карту моего банка поступило зачисление средств: отпускные за январь 45 тысяч рублей. И зачисление заработной платы за декабрь в размере семи миллионов 112 тысяч рублей», — рассказал Владимир Рычагов.

Получив уведомление от онлайн-банка рабочий местного завода не поверил своим глазам. Семизначная сумма ударила как гром среди ясного неба. Про мошенников Рычагов и не подумал. Ведь выплата пришла из бухгалтерии. Значит, действительно, заслужил.

«Зачисление зарплаты за декабрь, плюс ходили слухи, что будет большая 13-я зарплата, что хорошо объекты закрыли», — добавил Рычагов.

Больше Рычагова огромной выплате удивилось руководство компании, в которой работал мужчина. Согласно информации из судебного акта, деньги предназначались для выплаты оклада 34 сотрудникам абсолютно другого филиала. Но из-за сбоя программы их ошибочно перечислили Рычагову.

По словам рабочего, на его телефон сразу же начали поступать звонки из службы безопасности. На той стороне провода просили вернуть крупную сумму, так как она была зачислена по ошибке. Но Владимир изучил законодательство и решил до последнего бороться за свою зарплату.

«Я, помониторив интернет, нашел, что если это техническая ошибка, то возвращать на мое усмотрение, а если счетная, то вернуть я обязан. В дальнейшем я узнал, что это техническая ошибка, и решил, что имею право денежные средства оставить себе», — рассказал Рычагов.

А когда, по словам Владимира, просьбы сменились угрозами, он, не долго думая, собрал вещи, купил новую машину и вместе с семьей уехал из Ханты-Мансийска в Хабаровск, заранее сменив номер телефона. Пока Рычаговы были в пути, на главу семейства подали в суд. А также заблокировали банковский счет.

«Еще на меня было подано заявление, будто бы я в сговоре с бухгалтером и какую-то экономическую махинацию совершил», — продолжил Рычагов.

Но вскоре дело закрыли, так как отсутствовал состав преступления. Началось долгое судебное разбирательство. Адвокат Рычагова составил кассационную жалобу и подал апелляцию. Правда, изменить решение суда так и не удалось. Владимиру по-прежнему необходимо вернуть деньги.

Съемочная группа поговорила с руководителем компании — Романом Тудачковым.

«Мы не будем давать комментарии. Там никакой 13-й зарплаты, было ошибочное перечисление. У нас есть постановление суда, мы работаем в правовой системе, через юридическую службу. Странно он трактует, но я еще раз говорю, будем через юридическое поле регулировать», — рассказал и. о. генерального директора компании Роман Тудачков.

Борьба за семь миллионов не окончена. Владимир Рычагов планирует обратиться в Верховный суд. Точку в этом вопросе поставят служители Фемиды.

