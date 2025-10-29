С 1 ноября абонентам в РФ разрешат иметь не более 20 мобильных номеров
Отказаться от лишних SIM-карт призвали уже сейчас
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Минцифры призвали россиян отказаться от лишних SIM-карт до 1 ноября. Как пишут «Известия», с начала следующего месяца абонентам разрешат иметь не более 20 номеров.
«Лишние» операторы могут отключить. Речь идет не только о личных, но и о корпоративных сим-картах. Проверить количество номеров можно в салоне связи или через «Госуслуги».
Контакты, которые россияне используют для входа или регистрации на портале, проверят на принадлежность к пользователям. Как уточняет издание, все это часть поправок к законодательству для борьбы с телефонными мошенниками.
Ранее 5-tv.ru писал, что банки нарушают закон о запрете спама. Нововведение вступило в силу в прошлом месяце. И теперь финансовые организации не могут беспокоить клиентов по телефону без предварительного согласия. Это касается также и смс-рассылки.
Как уточнили в Минцифры, проблема не массовая. Случаи пока единичные.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
100%
Нашли ошибку?