С 1 ноября абонентам в РФ разрешат иметь не более 20 мобильных номеров

В Минцифры призвали россиян отказаться от лишних SIM-карт до 1 ноября. Как пишут «Известия», с начала следующего месяца абонентам разрешат иметь не более 20 номеров.

«Лишние» операторы могут отключить. Речь идет не только о личных, но и о корпоративных сим-картах. Проверить количество номеров можно в салоне связи или через «Госуслуги».

Контакты, которые россияне используют для входа или регистрации на портале, проверят на принадлежность к пользователям. Как уточняет издание, все это часть поправок к законодательству для борьбы с телефонными мошенниками.

Ранее 5-tv.ru писал, что банки нарушают закон о запрете спама. Нововведение вступило в силу в прошлом месяце. И теперь финансовые организации не могут беспокоить клиентов по телефону без предварительного согласия. Это касается также и смс-рассылки.

Как уточнили в Минцифры, проблема не массовая. Случаи пока единичные.

