Бывший агент ФБР обещал женщинам модельную карьеру и насиловал их

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 90 0

Сексуальные преступления он совершал в своем тату-салоне.

В США бывший агент ФБР насиловал женщин

Фото: 5-tv.ru

Бывший сотрудник ФБР из Мэриленда приговорен к 60 годам лишения свободы за серию сексуальных преступлений. Мужчина обманывал женщин, обещая им работу в модельном бизнесе, а затем насиловал в своем тату-салоне. Об этом сообщает PEOPLE.

Следствие установило, что 41-летний злоумышленник более десяти лет проработавший в ФБР, использовал вымышленные имена — «Лало Браун» и «Л. Буги». Он предлагал девушкам участие в модельных съемках и приглашал их в свой тату-салон, где совершал насилие.

Две пострадавшие рассказали, что были изнасилованы прямо в салоне, а одна из них — в соседнем кабинете. Позже еще одна женщина заявила, что мужчина надругался над ней, когда ей было 18 лет.

Чтобы казаться более убедительным, бывший агент создавал фальшивые личности, в том числе «доктора Тиффани Ким» — несуществующего психолога и якобы руководителя модельного агентства.

Прокурор округа назвал действия экс-агента «преступлением с максимальным уровнем манипуляций и обмана».

«Он был обученным агентом ФБР. Его учили работать под прикрытием, владеть методами обмана. Он использовал эти навыки, чтобы втереться в доверие к молодым женщинам, которые стали его жертвами», — заявил он.

Прокурор также отметил мужество трех потерпевших, которые дали показания в суде и помогли добиться обвинительного приговора.

