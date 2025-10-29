«Никто не знает»: как Вячеслав Чепурченко переживает тяжелые времена

|
В кризисные времена артист действует по наитию.

В тяжелые времена актер Вячеслав Чепурченко ищет поддержку у близких

Российский актер театра и кино Вячеслав Чепурченко в тяжелые времена ищет поддержку у близких. Об этом артист заявил 5-tv.ru на премьере сериала «Константинополь».

«Плачу, пытаюсь найти поддержку. <…> В таких ситуациях ты не создаешь систему, <…> мол, чтобы выйти из этого состояния, я должен… <…> Ты идешь по наитию. Вот сейчас встретился с другом, поплакался ему, созвонился с родными. Мне кажется, тут, как и с любовью, никто не знает, как правильно», — ответил актер на вопрос корреспондента.

Сериал «Константинополь» посвящен первым годам русской эмиграции в Турции после Гражданской войны. Вячеслав Чепурченко играет роль Ремнева, бывшего белогвардейского офицера.

Главную роль исполняет актер Александр Устюгов — он играет Сергея Нератова, бывшего полковника, который вместе с другими белогвардейцами пытается выжить на чужбине. Сюжет произведения демонстрирует судьбы людей, потерявших все и пытающихся обрести новый смысл.

Ранее 5-tv.ru писал, что психологи советуют бороться с экзистенциальным кризисом через ревизию ценностей.

