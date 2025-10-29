Кустурица намерен получить гражданство РФ после съемок фильма по русскому роману

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Работать над следующими картинами режиссер собирается в России.

Гражданство Эмира Кустурицы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Сербский режиссер и сценарист Эмир Кустурица объявил о намерении стать гражданином России после завершения работы над новым кинопроектом, основанным на русской литературе. Об этом сообщает ТАСС.

Кустурица отметил, что для получения российского паспорта сначала ему необходимо завершить текущий фильм. По его словам, после окончания съемок проекта он планирует оформить гражданство РФ и официально работать в стране над следующими картинами.

В данный момент режиссер занят созданием фильма «Последний срок» по одноименной повести Валентина Распутина. На творческой встрече в МГУ им. М. В. Ломоносова Кустурица рассказал, что сценарий проекта уже готов, и съемки находятся на стадии подготовки.

Дальнейшие планы кинематографиста включают работу над фильмами «Лавр» по роману Евгения Водолазкина и «Как я не снял „Преступление и наказание“» по мотивам классического произведения Федора Достоевского. В одной из ролей, согласно замыслу, снимется номинированный на «Оскар» российский актер Юра Борисов.

