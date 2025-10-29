«Это неизбежно»: Шнуров о русских мотивах в своем творчестве

Сергей Шнуров: русские мотивы всегда будут звучать в моем творчестве

Российский певец и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал о неизменной роли русских мотивов в своих песнях, комментируя выход нового альбома «Поролоновая свадьба», релиз которого запланирован на 31 октября. Об этом сообщает ТАСС.

«Русские мотивы часто звучат в моих песнях, и это неизбежно. Потому что я русский, а значит, от русских мотивов мне не избавиться», — сказал он.

Исполнитель таким образом прокомментировал выход нового альбома «Поролоновая свадьба». Шнуров добавил, что в новой пластинке его любимой композицией стала песня под названием «Свадьба».

Ранее стало известно, что Шнуров вместе с группой «Ленинград» готовят для поклонников особенный новогодний подарок.

Телеканал МУЗ-ТВ объявил о предстоящей праздничной дискотеке под названием «Танцы! елка! МУЗ-ТВ!», где звезды российской эстрады создадут атмосферу праздника и исполнят самые зажигательные хиты уходящего года.

Главным моментом вечеринки станет выход Шнурова с «Ленинградом», которые порадуют публику своими знаковыми композициями — «Экспонат», WWW и «Терминатор», а также фирменной музыкальной подачей с элементами импровизации, юмора и эпатажа.

