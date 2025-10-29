«Пока человек жив, возможно все»: Валерия и Пригожин дали совет на трудные времена

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 3 690 0

В жизни человека все может измениться буквально за мгновение, всегда нужно быть готовым бороться.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Валерия и Пригожин дали совет на трудные времена не сдаваться и идти дальше

Чтобы пережить тяжелый период, нужно бережно относиться к своему труду и не растрачивать впустую время. Таким мнением с 5-tv.ru поделился музыкальный продюсер Иосиф Пригожин на премьере сериала «Константинополь».

«Мир так устроен, что потерять можно все в любой день. Жизнь — это мгновение. Это как в песне: есть только миг между прошлым и будущим. Этот миг может изменить все в вашей жизни», — подчеркнул он.

Пригожин привел в пример войны или глобальные природные катаклизмы — события, которые меняют судьбу раз и навсегда. По словам актера, он привык бороться с жизненными трудностями и справляться с ними.

Народная артистка РФ Валерия рассказала 5-tv.ru, что в ее жизни были ситуации, когда она намеренно все теряла, отказываясь от прошлого, чтобы идти дальше.

«Мне кажется, самое важное в любой сложной ситуации это поддержка близких, которые в тебя верят. Пока человек жив, пока у него есть желание созидать, трудиться, что-то делать, можно построить жизнь заново при любых обстоятельствах».

Валерия рассказала, что ее саму в трудные периоды поддерживали семья, дети и чувство ответственности.

Ранее 5-tv.ru писал, что Вячеслав Чепурченко рассказал, как справляется со сложностями.

