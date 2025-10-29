Внимание всего мира сейчас приковано к Южной Корее. Там все готово к старту форума АТЭС, который может сулить нашей стране большие экономические выгоды. Но пока основные сессии не стартовали, журналисты бросились освещать визит Дональда Трампа.

Едва его борт приземлился, стало понятно: далеко не все рады его присутствию в регионе. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин узнал, почему. Он сейчас работает на месте

Население Кенчжу меньше 300 тысяч, по азиатским меркам город совсем небольшой. Но его значение очень велико. На протяжении многих веков он был столицей древнего царства Силла, из которого вышла вся корейская наука и культура.

Чтобы понять: совсем рядом встречаются лидеры АТЭС. Из сонного центра с его бесконечными рыбными прилавками нужно приехать на окраины, там и полиция, и оцепления, и митинг, что красноречиво показывает, кого местные видеть здесь явно не желают.

«Мы протестуем против визита Дональда Трампа на саммит АТЭС из-за этих грабительских пошлин, которые он ввел против нашей страны. Пусть возвращается домой прямо сейчас!» — заявила одна из митингующих.

Кричать «нет Трампу!» бесполезно, он прилетает сюда первым, стараясь тут же обратить на себя всеобщее внимание. И попутно разобраться с тарифами, с которыми, и правда, перемудрил. Высокие экспортные пошлины против Азии уже бьют по американской экономике. Поэтому, как прежде для Японии и Малайзии, и для Кореи он снижает их с 25% до 15%.

«Мы с Южной Кореей, действительно, „состоим в браке“. У нас особые отношения. Мы вместе работаем в кораблестроении, где США когда-то были лидерами», — отметил президент США Дональд Трамп.

У России совсем другой стиль работы — никакого шантажа, только равноправное партнерство. И это вновь показали недавние встречи в формате АСЕАН.

«Тот же Пекин в условиях давления, которое на него сейчас оказывает Запад, все больше укрепляет связи с Кореей, Японией и Россией», — сказал профессор Корейской национальной дипакадемии Мин Чонхун.

АТЭС — формат необычный. 21 страна и три континента, от России до Америки, от Австралии до Чили. Вместе это настоящая экономическая мощь — уже 62% мирового ВВП.

Место проведения встречи — конгресс-центр «Хвабэк». Так в древней Корее называли совет знати, что решал судьбу государства. Лидеры АТЭС во многом определяют судьбу мира, и не только экономическую.

АТЭС, организация, в названии которой ключевое слово это «сотрудничество», сейчас переживает непростые времена: ее, как и весь мир, сотрясают тарифные и санкционные войны. И многие здесь хотят это скорее исправить.

«Роль АТЭС как платформы для солидарности должна стать еще важнее в период глобальных кризисов. Мы должны вместе стабилизировать нашу экономику», — подчеркнул президент Южной Кореи Ли Джэ Мен.

И непростые встречи в рамках АТЭС, и митинги в Кенчжу как бы намекают: для начала ее хотя бы не нужно дестабилизировать.

