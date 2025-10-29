В декабре начнется тестирование первого в России беспилотного метропоезда

София Головизнина
Искусственный интеллект будет управлять разгоном, торможением и работой дверей, а машинист обеспечит контроль безопасности.

Расширение применения умных технологий — важная часть стратегии развития столицы. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

«Искусственный интеллект уже давно является рабочей технологией практически в каждой отрасли городского хозяйства Москвы. Активно он внедряется и на транспорте, благодаря чему поездки по городу становятся комфортнее, быстрее и безопаснее», — написал мэр Москвы.

Искусственный интеллект (ИИ) лежит в основе инновационной системы оплаты проезда по биометрии в метро, на Московском центральном кольце (МЦК) и некоторых станциях Московских центральных диаметров (МЦД). Пассажиры могут проходить через турникеты, просто посмотрев в камеру — без использования карт и телефонов.

После подключения сервиса в приложении «Метро Москвы» нейросеть создает зашифрованный биометрический ключ — уникальный цифровой код пассажира. Расшифровать его обратно в изображение лица нельзя, поэтому технология полностью безопасна. Обеспечен банковский уровень ее защиты, разработка принадлежит Правительству Москвы.

До конца 2025 года к оплате проезда по биометрии будут подключены все турникеты метро и МЦК, а в течение 2026-го ожидается, что сервис заработает на всех станциях МЦД. В дальнейшем такая возможность появится и в наземном городском транспорте.

