Единственная выжившая после ДТП в Ревде десятилетняя девочка пришла в себя

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 129 0

Пьяный водитель вечером 27 октября сбил трех детей, двое из которых погибли на месте.

Что сейчас с выжившей девочкой в аварии в Ревде

Фото: Telegram/ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК/patryltv

Десятилетняя Лиза, единственная выжившая в страшной аварии в Ревде, очнулась после нескольких дней в бессознательном состоянии. Об этом сообщает E1.RU.

Накануне Лизу перевезли в девятую детскую больницу Екатеринбурга. У нее множественные переломы обеих ног и ушиб головного мозга средней степени тяжести.

«Пришла в себя, она в сознании. Нас пока к ней не пускают. Врачи говорят, динамика положительная. Сейчас ей нужны силы для восстановления», — рассказала в беседе с порталом мама девочки, Дарья.

По данным E1.RU, состояние ребенка остается стабильно тяжелым, но без ухудшений. Источник в медицинских кругах сообщил, что прогнозы пока давать рано.

Трагедия произошла вечером 27 октября в Ревде. Водитель Lada, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на тротуар и сбил троих девочек. Две из них — сестры семи и девяти лет — скончались на месте.

За рулем, по данным следствия, был 37-летний Михаил С. После ДТП его доставили в больницу, а затем арестовали. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем смерть двух человек. Виновнику аварии грозит до 15 лет лишения свободы.

В Ревде объявлен траур. В городе отменили все развлекательные мероприятия. На месте трагедии жители создали стихийный мемориал — к тротуару, где погибли дети, несут цветы и игрушки.

