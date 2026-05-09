Почти вековая традиция: в Керчи прошло факельное шествие накануне Дня Победы

Сотни жителей Керчи поднялись на гору Митридат с факелами накануне Дня Победы

В Керчи прошло факельное шествие накануне Дня Победы, к которому присоединились многие местные жители. Традиция берет свое начало в 1944 году, когда город-герой был освобожден от немецких захватчиков. Официальный статус акция получила в 1973 году, и с тех пор уже более полувека жители города ежегодно совершают подъем на гору Митридат к огню памяти. Именно здесь в годы Великой Отечественной войны шли тяжелые и кровопролитные бои. Об этом рассказала корреспондент Вероника Щербина-Котькова.

«Несмотря на то, что шесть лет назад факельное шествие как обязательное массовое мероприятие отменили из-за различных мер безопасности, керчане все равно каждое 8 мая поднимаются на гору Митридат, чтобы сохранить эту традицию», — сообщила она.

Ежегодно жители Керчи поднимаются на гору Митридат и зажигают свои факелы у Вечного огня. Один из них поделился, что застал самые первые шествия еще совсем маленьким мальчиком, но тогда у него не было шансов взять в руки пламя и шагать вровень со взрослыми, роста еще не хватало. Оставалось только идти рядом и наблюдать. Эту ситуацию мужчина исправил позже.

«Когда я уже вырос, мы каждый год поднимаемся на гору и чтим память наших бойцов, которые защищали наш город и освобождали, дали нам свободу», — отметил он.

«Факельное шествие — это было еще в советские времена, нам было шестой класс, мы шли два километра по улицам с факелами, транспарантами, флагами. Так вот и повелось», — поделился другой горожанин.

