Цветение до заморозков: какие растения стоит посадить весной

Астры и хризантемы способны цвести до октября после весенней посадки

К концу лета многие клумбы начинают терять декоративный вид: часть растений уже отцветает, а некоторые тяжело переносят жару и засуху. Однако сохранить яркий и ухоженный сад до глубокой осени можно еще весной — достаточно заранее подобрать подходящие культуры. О том, какие цветы помогут продлить сезон цветения на участке, рассказало издание Life.ru.

Специалисты отмечают, что именно весенняя посадка дает растениям время хорошо укорениться и окрепнуть до наступления холодов. Особенно это важно для осеннецветущих многолетников, которым необходимо несколько месяцев для формирования сильной корневой системы.

Одними из самых популярных растений для осеннего сада остаются многолетние астры. Они начинают активно цвести в сентябре и сохраняют декоративность вплоть до первых серьезных заморозков. В зависимости от сорта кусты могут достигать полутора метров в высоту. Для более пышного цветения садоводы советуют в начале лета прищипывать верхушки побегов.

Еще один фаворит осенних клумб — корейская хризантема. Эти растения образуют аккуратные шаровидные кусты и цветут с августа до октября. Высаживать их рекомендуют в середине мая, когда почва уже достаточно прогреется. В регионах с холодными зимами хризантемы дополнительно укрывают, чтобы сохранить корневую систему.

Неприхотливым вариантом для дачи считается очиток видный, также известный как седум. В народе его называют «заячьей капустой». Он устойчив к засухе, хорошо переносит солнце и может расти даже на бедных почвах. Цветение начинается в августе и продолжается до середины осени, а соцветия постепенно меняют оттенок с розового на насыщенно-красный.

Для ярких акцентов в саду подходят рудбекия и эхинацея пурпурная. Эти растения долго цветут, устойчивы к перепадам температуры и не требуют сложного ухода. Кроме того, эхинацея привлекает в сад пчел и бабочек.

Среди однолетников специалисты выделяют бархатцы, календулу и китайскую астру. Бархатцы помогают отпугивать часть вредителей и цветут практически до октября. Календула отличается холодостойкостью и может выдерживать кратковременные заморозки. Китайскую астру чаще выращивают через рассаду, чтобы получить пышное цветение ближе к осени.

Для хорошего роста растениям необходимы солнечный участок, умеренный полив и регулярные подкормки. Весной и в начале лета цветы подкармливают раз в две–три недели, а ближе к августу используют удобрения с повышенным содержанием калия и фосфора, которые стимулируют образование бутонов.

Эксперты также советуют мульчировать почву — это помогает удерживать влагу, защищает корни от перегрева и уменьшает количество сорняков. Большинство осенних многолетников хорошо переносят первые заморозки, однако хризантемы на зиму желательно дополнительно укрывать.

